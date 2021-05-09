В свободном падении. Ювентус - Милан. О состоянии команд и прогноз на матч Серии А на 09.05.2021

Давно уже встречи "Ювентуса" с "Миланом" не имели такого острого турнирного значения. "Россонери" блестяще выиграли первый круг и были уверены, что возвращаются в Лигу Чемпионов после семилетнего отсутствия. Однако затем упали. "Бьянконери" же после девяти Скудетто подряд рискуют упасть очень больно. У обеих по 69 очков, их сейчас разделяет граница Топ-4. Для обеих невыход в ЛЧ будет страшным ударом. Потому их очная встреча настолько важна. Фабио Капелло прямо заявил, что кто проиграет - в ЛЧ уже не будет, поскольку психологические последствия будут катастрофическими.

В этой статье сравнивается состояние обеих команд в преддверии матча, как финансовое и административное, так и игровое. А также даётся прогноз на его результат.

"Ювентус" - "Милан"

9 мая. 21:45. Серия А. 35-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Паоло Валери

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Клубы

В плане ситуации в клубах, как финансовой, так и административной, нет сомнений, что в "Ювентусе" хуже. После девяти Скудетто подряд невыход в Лигу Чемпионов потрясёт его до основания. Не меньше, чем потряс скандал вокруг Суперлиги. Тем более, что он сам не желает заканчивать скандал, продолжает огрызаться, вместе с "Реалом" и "Барселоной" практически объявляет войну УЕФА и девяти вернувшимся туда клубам. Войну, которая скорее будет губительной не для врагов, а прежде всего его самого.

"Милан" же задержался с выходом из Суперлиги, думал о судах, но в итоге вышел.

27-го мая ожидается заседание Совета Директоров "Ювентуса" с владельцами. На котором глава семьи Аньелли Джон Элканн может сместить Андреа Аньелли с поста президента. Могут уйти вице-президент Павел Недвед, спортивный директор Фабио Паратичи, репутация которых среди болельщиков сейчас крайне низка. В "Милане" же ничего подобного не будет. Статус Паоло Мальдини прочен как никогда, он и президент Паоло Скарони уже извинились за участие в проекте Суперлиги. А мотор движения к ней Иван Газидис, даже поддерживая, вёл себя адекватно, высказывался взвешенно и по существу.

Такое поведение "Юве" прежде всего продиктовано его финансовой ситуацией. Он уже объявил о 113-ти миллионах евро убытка за первое полугодие нынешнего сезона. Свалил всё на коронавирус, но ведь в первой половине сезона 2019/20 без всякого коронавируса также был в убытке - 50 миллионов. В последние годы финансовое руководство клубом ужасно, и его ситуация ухудшается. Огромным грузом висят 205 миллионов расходов на зарплаты, 450 миллионов долга. У "Милана" долга всего 152, на зарплаты и вовсе уходит лишь 80. Потому даже его 195 миллионов убытка в сезоне 2019/20 легче пережить.

Скарони даже заявил в декабре, что рассчитывает бюджет без учёта доходов от Лиги Чемпионов. В "Ювентусе" это неотъемлемая статья бюджета.

Сезон

В плане состояния команд они похожи. Обе страдают. Интенсивная игра "Милана", стремительные контратаки, уйма создаваемых моментов - всё это осталось в 2020-ом году. В 2021-ом вернулась апатия, тактическая примитивность и несобранность 2013-2019 годов. После 27-ми матчей лиги без поражений подряд он потерпел семь в 18-ти. Причём первым был именно 1:3 от "Ювентуса" дома. "Дьяволы" ещё успели добраться до 69-ти очков - своего лучшего показателя с сезона 2012/2013, но сейчас темп набора очков явно упал. Матч против "Беневенто" стал лишь вторым без пропущенных из 13-ти последних.

В "Ювентусе" дела ничем не лучше. У него игры нет с начала сезона. Его тактика, стратегия непонятны, он так же разобран и апатичен. Он пропускает уже в десяти матчах подряд впервые за 11 лет. Всегда лучший в плотных матчах, то есть с разницей в один мяч либо ничьей, в этом сезоне он просто так отдает очки, штампует ничьи против "Фиорентины", "Беневенто", "Кротоне". ESPN подсчитал, что до показателя плотных матчей сезона 2019/20 ему не хватает 13 очков. Тех самых, которые уступал "Интеру" до начала тура. Он единственный, кто проиграл "Беневенто" за 18 туров, да ещё и дома.

Из последних восьми матчей "Юве" выиграл лишь четыре. Во Флоренции в первом тайме не попадал в створ ворот. Победу в Удине добыл чудом после 80-ти минут ужасной игры. У "Милана" в последних восьми матчах также лишь четыре победы. Вообще-то, неплохой по качеству игры над "Беневенто" он прервал серию из двух поражений. Антикамбека против "Сассуоло" и провальных 0:3 против "Лацио", после которых Мальдини пришлось вести личные беседы с игроками. В целом последние матчи обеих команд их болельщикам смотреть больно, а нейтральному - скучно.

Следует отметить, что "Ювентус" в этом сезоне всё ещё отлично играет дома, где выиграл 13 матчей из 17-ти при двух ничьих и двух поражениях. Лишь у чемпиона "Интера" показатели лучше. В частности, в критически важных матчах в марте и апреле туринцы уверенно переигрывали дома "Лацио" и "Наполи". Зато "Милан" - лучший в лиге по игре в гостях. Тринадцать побед, ничья и два поражения. Хотя последний гостевой Топ-матч он завалил. И в целом его последние показатели в Топ-матчах на всех полях ужасны. 0:3 от "Лацио", 0:1 от "Наполи", 0:3 от "Интера" и "Аталанты", 1:3 от "Юве"...

Тренеры

На тренерском мостике преимущество у Стефано Пиоли. Он гораздо более опытен, тренирует уже 18 лет. До "Милана" тренировал "Лацио", "Интер". Волшебный 2020-й год команды был с ним. Андреа Пирло же в своём первом сезоне тренерской карьеры ясно показывает, что не готов. Он уже несколько раз в последнее время стоял на грани увольнения. Вряд ли удержится и если даже команда зацепит место в Топ-4. Пиоли в таком случае удержится. Хотя обоих роднит излишняя мягкость, неспособность работать под давлением. Команды Пиоли всегда выдавали отличный отрезок, но затем проваливались.

Что ещё их роднит - так это отношения с игроками. Они замечательны. Это было заметно в том числе и по забегу Пирло и его объятиям с игроками после победного гола в Удине. Также оба тренера сейчас ищут План Б, новые тактические схемы. Пирло с гибрида 3-5-2/4-4-2, создававшего больше бардака в головах игроков, перешёл на чёткую 4-4-2 без экспериментов с Данило в центре обороны. Пиоли сегодня, по сообщениям СМИ, также попробует отойти от 4-2-3-1 к 4-4-2, отправив обычно глухого запасного Брахима Диаса в помощь Златану Ибрагимовичу. Но ранее все эти переходы не слишком помогали.

Оба тренера заявляют, что спокойны. Что много говорили с игроками. Что игроки готовы, настроены, взрослые и всё понимают. Вместе с тем, оба признают недостаток энергии. Пиоли хочет видеть доминирование, страсть, интенсивность, лучшую работу с мячом и реализацию 2020-го года. Хочет начать мощно, что для лучшей команды лиги по голам в первые 30 минут легитимная просьба. Пирло ожидает открытую развлекающую игру, обе команды, желающие прессинговать, атаковать. Оба говорят о приливе энергии после последней победы. Значит, увидим зрелище? Или вновь останутся лишь разговоры?

Даже после победы в Удине Леонардо Бонуччи злился, говоря, что его команда ничему не научилась и нельзя полагаться на десять минут после ужасных 80-ти. После 0:3 от "Лацио" игроки "Милана" говорили об абсолютно неприемлемом выступлении, отношении к игре. Потому и сегодня у обеих скорее ожидаются проблемы, чем яркая игра.

Игроки

Оба тренера очень вовремя получили полные составы в своё распоряжение. Возвращение Федерико Кьезы, лучшего игрока "Ювентуса" в нынешнем сезоне, крайне важно. Он и разорвал "Милан" в первом круге дублем, скоростью. Но в какой форме он и Альваро Мората после травм? Ещё один знаковый игрок Хуан Куадрадо явно устал. Центр поля играет всё хуже и хуже и недостоин даже Лиги Конференций. Пауло Дибала уже забил после возвращения, но никак не может вернуться как следует. Центр обороны между травмами Кьеллини и Демираля никак не может найти баланс. Вратарь Щесны часто ошибается.

Лучше ли ситуация в "Милане"? Здесь также как раз вернулись очень важные игроки. Защитники Калабрия и Кьер лишь немного болели, потому должны быть в форме. Да и последнего неплохо заменил вернувшийся капитан Романьоли. Вингеры Салемакерс и Ребич очень хорошо работают. Титан Франк Кесси держит центр поля в одиночку. Хакан Чалханоглу ответил на критику двумя голами в трёх матчах. Вратарь Доннарумма в отличной форме. Вот только последние двое погрязли в переговорах о контрактах. Мальдини даже приказал остановить их до окончания сезона, поскольку это дестабилизирует клуб.

Джанлуиджи даже попал под обструкцию "ультрас", требовавших от него не играть сегодня и оставивших его в слезах. Хватит ли ему выдержки? Ведь малейшая ошибка в матче против команды, к переходу в которую близок, будет рассматриваться под микроскопом и вызовет бурю.

Главные звёзды

В каком состоянии главные звёзды команд? Златан Ибрагимович наконец-то продлил контракт с клубом, но его игру это не улучшило. За последние три месяца он забил лишь один мяч и обычно играет плохо. В который раз вылетал из-за травм, ездил петь в Сан-Ремо, был удалён с поля в Парме. Просто готов слабо физически. У Криштиану Роналду есть контракт, он сделал дубль в Удине, забил ещё два очень важных мяча и в апреле. Он выиграет гонку бомбардиров в Серии А. Но вокруг него негатива гораздо больше, КР7 играет сейчас не лучше Ибры, и его уход летом считается весьма вероятным.

Сумеют ли оба монстра проявить себя в критически важном матче? Они позарез нужны своим командам. И даже трудно сказать, кто больше. В карьерном споре между ними победитель ясен. У Роналду больше голов в карьере, больше трофеев, командных и личных. У Ибры даже нет ни Золотых Мячей, ни Кубков Чемпионов. Даже показатели за свои нынешние клубы ясны. 129 (Роналду):131 (Златан) по матчам, 99:84 по голам. Да, КриРо сегодня может отпраздновать юбилей голов за "Ювентус". И в нынешнем сезоне счёт 27:15. Хотя следует отметить, что Ибра пропустил гораздо больше матчей. На 12.

Их самая известная прямая битва, в плей-офф за выход на ЧМ-2014, закончилась со счётом 3:2 в пользу португальца. Хет-трик против "всего лишь" дубля. Возьмёт ли швед реванш сейчас? И будет ли их личное противостояние в сегодняшнем матче таким же ярким и важным для их команд? Если судить по их нынешнему состоянию - вряд ли.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Рабио, Куадрадо, Кьеза, Криштиану Роналду, Мората

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс, Диас, Чалханоглу, Ибрагимович

Главный арбитр

Назначение Паоло Валери на этот матч вызвало немалое недовольство в "Милане". Претензий к нему в клубе предостаточно. Уже в этом сезоне он удалил со скамьи запасных в кубковом матче Доннарумму, из-за чего тот пропустил дерби. В самом дерби удалил Златана Ибрагимовича, показав ему жёлтые карточки за знаменитое бодание лбами с Ромелу Лукаку и за подкат сзади. А в предыдущем сезоне в полуфинальном матче Кубка против "Ювентуса" (1:1) удалил Тео Эрнандеса. В целом в 33-ёх матчах он показал игрокам "Милана" 13 красных карточек. Игрокам "Ювентуса" же в 34-ёх матчах - лишь одну.

Правда, следует заметить, что эти удаления не помешали "Милану" добыть в матчах, которые обслуживал Валери, больше побед, чем добыл в таких "Ювентус". 20:19.

Прогноз: Ювентус - Милан 1:1

За последние 10 лет "Ювентус" побеждал "Милан" в лиге 15 раз. Никого он не побеждал больше. Проиграв лишь трижды. На "Алльянц Стадиум" у него девять побед подряд, то есть здесь он ещё очки против "дьяволов" не терял. Пусть и шесть из побед в Турине - с разницей в один мяч. Миланцы всегда дают бой, играют на равных, но в середине второго тайма растворяются. Хотя сейчас же совсем не тот "Ювентус", что в последние десять лет. А "Милан" сейчас - безоговорочно лучшая гостевая команда лиги. Потому Пиоли уверен, что удастся снять "табу" стадиона. На это можно поставить.