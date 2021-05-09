  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Чемпионский разгром. Интер - Сампдория 5:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионский разгром. Интер - Сампдория 5:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Прорвало

Чемпионский разгром. Интер - Сампдория 5:1. Видео голов и обзор матча

Інтер/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 35-го тура Серии А в котором встречались новоиспеченный чемпион Италии "Интер" и середняк турнирки "Сампдория". Хозяева взялись за дело с самого стартового свистка, дважды расписавшись в воротах Аудеро. Гости сумели отквитать один гол усилиями Бальде Кейта, который забил своей бывшей команде, однако не праздновал. Правда, "нерадззурри" сразу пошли в наступление, увеличив преимущество. А во втором тайме вовсе довели счет до разгромного.

"Интер" - "Сампдория" 5:1

Голы: Гальярдини 4, Алексис Санчес 26, 36, Пинамонти 62, Лаутаро Мартинес 70 (пен.) - Кейта Бальде 35

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Сампдория (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...