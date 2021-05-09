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Чемпионский разгром. Интер - Сампдория 5:1. Видео голов и обзор матча
Прорвало
Інтер/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 35-го тура Серии А в котором встречались новоиспеченный чемпион Италии "Интер" и середняк турнирки "Сампдория". Хозяева взялись за дело с самого стартового свистка, дважды расписавшись в воротах Аудеро. Гости сумели отквитать один гол усилиями Бальде Кейта, который забил своей бывшей команде, однако не праздновал. Правда, "нерадззурри" сразу пошли в наступление, увеличив преимущество. А во втором тайме вовсе довели счет до разгромного.
"Интер" - "Сампдория" 5:1
Голы: Гальярдини 4, Алексис Санчес 26, 36, Пинамонти 62, Лаутаро Мартинес 70 (пен.) - Кейта Бальде 35
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