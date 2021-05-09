Серия А. Гол Малиновского, 5:2 Аталанты, Беневенто на пути к вылету через скандал

Парма. "Эннио Тардини"

: Брунетта 78, Зом 88 - Малиновский 12, Пессина 51, Муриэль 77, 86, Миранчук 90+3

": Сепе, Бузи, Алвеш, Осорио, Гальоло (Конти 80), Зом, Грасси (Валенти 61), Куртич, Куцка (Камара 76), Корнелиус (Брунетта 76), Жервиньо (Пелле 61)

": Спортьелло, Ромеро, Паломино, Джимсити, Меле, Де Роон, Фройлер (Пашалич 76), Гозенс (Хатебур 68), Иличич (Пессина 46), Малиновский (Миранчук 58), Д. Сапата (Муриэль 46)

: Грасси 44 - Хатебур 72

"Аталанта" могла начать беспокоиться. Она раздавила "Болонью", но, кроме этого, в последних шести матчах не впечатлила. Не реализовывала многочисленные моменты, упускала инициативу, пропускала на ровном месте. Потеряла очки в двух из трёх матчей. Похоже, начала уставать. Джан Пьеро Гасперини говорил о критических неделях и об увеличивающемся прессинге. Выезд к уже вылетевшей "Парме" мог уменьшить его. Хотя Гасп же напоминал, что нередко вылетевшие вдруг создавали проблемы соперникам, играя свободно. Вот и "крестоносцы" создавали. 50 минут.

В первом тайме бергамцы не впечатлили. В обороне ничего не позволили, кроме пары штрафных, мячом владели безоговорочно, но действовали слишком медленно. Самым быстрым был Руслан Малиновский, но партнёры не успевали на его умные пасы, а прорывы перекрывали соперники. Своё украинец взял. 12-ое очко по схеме "гол+пас" в восьмом матче. Ювелирным ударом под стойку с 20-ти метров. Но далее были лишь два таких себе удара головой Гозенса с навесов Иличича и классная комбинация, когда прострел Фройлера справа Сапата замкнул в перекладину.

Второй тайм фаворит начал ненамного быстрее. Хотя Гасперини кое-что сделал. Именно его замены принесли второй гол. Муриэль отдал Пессине, тот ворвался в штрафную и аккуратно пробил в дальний угол. После чего "Аталанта" почувствовала себя удобнее. Даже сняла с игры Малиновского на 58-ой минуте. Что ничему не помешало. Наоборот - вышедший вместо него Миранчук бросил в прорыв Пашалича, а тот оставил Муриэлю. Брунетта после ошибки Меле и паса Бузи лишь подсластил пилюлю. Да и Муриэль её вновь подгорчил, добив после удара Пессины в стойку.

В концовке команды ещё раз обменялись голами. Что никак не помешало возвращению "Аталанты" на второе место. И на чистое первое по забитым. 84 в 35-ти матчах - замечательный результат.

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Беневенто. "Чиро Вигорито"

: Лападула 17 - Ликояннис 1, Паволетти 64, Жоао Педро 90+3

": Монтипо, Депаоли (Летиция 72), Глик, Кальдирола, Барба, Хетемай, Скьяттарелла (Виола 66), Ионицэ (Импрота 72), Р. Инсинье (Гаич 66), Капрари (Ди Серио 76), Лападула

": Краньо, Чеппителли, Годин, Карбони (Дзаппа 46), Нандес, Дейола (Данкан 88), Марин (Ругани 88), Ликояннис (Асамоа 76), Наингголан, Жоао Педро, Паволетти (Черри 90+4)

: Скьяттарелла 9 - Паволетти 12, Дейола 58

В Беневенто был матч совсем иного рода. Прямая борьба против вылета. Хозяева на 18-ом месте с 31-им очком, "Кальяри" на 17-ом с 32-мя. Он и выглядел таким. Команды играли быстро и очень жёстко, шли в стыки, ссорились. "Беневенто", выигравший лишь один матч из последних 18-ти и в следующем туре едущий в Бергамо, понимал, что ничьей больше не хватит. Его наставник Филиппо Индзаги верил в свою команду, отмечая 14 ударов по воротам "Милана" в гостях в предыдущем туре (0:2). И "Кальяри" после трёх побед и ничьей в Неаполе уж точно верил в свои силы.

Сарды начали угловым и блестящим ударом неприкрытого Ликоянниса с 20-ти метров в "девятку". Паволетти также не попал головой. Зато затем на поле были лишь кампаньцы. Удар Барбы отбивал Краньо. Алессио также отлично отбил два очень опасных удара головой в концовке первого тайма. После первого Паволетти ещё и выбил с линии ворот. Лишь Лападула забил ему. Чеппителли потерял, Капрари вывел один-на-один, Джанлука подсёк. Второй тайм уже начался спокойнее, команды боялись. Преимущество также было у хозяев, но именно Паволетти замкнул головой с четырёх метров. Неточно.

Паволетти - не тот человек, которому можно позволять бить головой. Ему позволили ещё однажды - и получили гол. С навеса Нандеса. И с этого на жаре, из-за которой матч останавливали на водопой, "ведьмы" не вернулись. Да и приблизились лишь в концовке. Тогда за остановку Асамоа прорыва Виолы к воротам Даниэле Довери назначил пенальти. Однако после долгого просмотра видео изменил мнение. На самом деле Виола начал падать до контакта, но вроде сам контакт был. Спорный эпизод. Затем же в контратаке Жоао Педро сделал счёт 3:1.

"Беневенто" ещё не вылетел. До "Специи" всего три очка. Но когда он проигрывает дома такие матчи - он главный кандидат. В последних семи турах подопечные Филиппо Индзаги набрали лишь два очка. С такой формой в концовке сезона исход ясен. Хотя, конечно, они будут говорить об этом пенальти. Возможно, именно судейский скандал в итоге станет причиной вылета "ведьм".

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

: Димарко 88 - Войвода 86

": Пандур, Давидович (Маньяни 46), Гюнтер, Чеккерини (Димарко 71), Фараони, Илич, Лазович, Барак, Сальседо (Лазанья 58), Дзакканьи (Э. Колли 57), Калинич

": Сиригу, Буонджорно, Нкулу (Льянко 51), Бремер, Войвода, Ринкон (Лулич 59), Мандрагора, Верди (Базелли 59), Ансальди, Санабрия (Бонаццоли 78), Белотти (Дзадза 78)

: Давидович 34, Гюнтер 83, Калинич 89 - Нкулу 38, Войвода 87, Мандрагора 90+5

"Торино" уже начал праздновать сбережение прописки в Серии А. После навеса Ансальди и удара Войводы на поле выбежали все, даже запасные. Даже травмированный Нкулу поскакал на одной ноге со скамьи запасных, опираясь на плечо Белотти. Однако рано праздновали. Тут же Димарко отлично выстрелил издали - и отрыв от "Беневенто" вновь сократился до четырёх очков.