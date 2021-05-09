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Гасперини: С Тоттенхэмом не было никаких переговоров, никаких контактов

Италия
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Наставник "Аталанты" прокомментировал слухи о назначении на пост тренера "шпор"

Гасперини: С Тоттенхэмом не было никаких переговоров, никаких контактов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался насчет слухов о своем возможном назначении на пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма".

"Нет никаких переговоров, никаких контактов – вообще ничего. У меня контракт с "Аталантой", и я счастлив в этом клубе", – сказал наставник команды из Бергамо.

Ранее, в СМИ была информация, что руководство "шпор" выходило на контакт с итальянским тренером.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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