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Гасперини: С Тоттенхэмом не было никаких переговоров, никаких контактов
Наставник "Аталанты" прокомментировал слухи о назначении на пост тренера "шпор"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался насчет слухов о своем возможном назначении на пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма".
"Нет никаких переговоров, никаких контактов – вообще ничего. У меня контракт с "Аталантой", и я счастлив в этом клубе", – сказал наставник команды из Бергамо.
Ранее, в СМИ была информация, что руководство "шпор" выходило на контакт с итальянским тренером.
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Источник:Twitter Fabrizio Romano
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