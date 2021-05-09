Гасперини: С Тоттенхэмом не было никаких переговоров, никаких контактов

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался насчет слухов о своем возможном назначении на пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма".

"Нет никаких переговоров, никаких контактов – вообще ничего. У меня контракт с "Аталантой", и я счастлив в этом клубе", – сказал наставник команды из Бергамо.