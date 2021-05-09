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Пирло: И Юве, и Милан хотят владеть инициативой. Матч будет отличным

Италия
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Наставник туринцев высказался перед матчем против "россонери"

Пирло: И Юве, и Милан хотят владеть инициативой. Матч будет отличным

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями накануне поединка против "Милана" в рамках 35-го тура итальянской Серии А.

"Я жду открытую, интересную игру, обе команды любят прессинговать и атаковать, обе команды хотят владеть инициативой. Думаю, матч будет отличным. У меня в распоряжении полный состав, все хорошо работали в последние дни, так что можно выбрать лучших. Еще два футболиста близки к перебору желтых карточек, это может повлиять на выбор.

Мы сосредоточены лишь на том, что происходит на поле, и боремся за место в Лиге чемпионов. Все, что происходит за пределами поля, нас интересовать не должно.

Роналду и Златан – два прекрасных футболиста, ценных для футбола, они чемпионы, за которыми все с удовольствием следят. Доннарумма, на мой взгляд, в пятерке лучших голкиперов мира, он образцовый профессионал", – рассказал наставник "зебр".

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia

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