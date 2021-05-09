Серия А. Ювентус - Милан 0:3. Туринская крепость пала. Империя за ней?

Турин. "Алльянц Стадиум"

: Диас 45+1, Ребич 78, Томори 82

: Кесси 58 (вратарь)

": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур (Кулушевски 67), Рабио, МакКенни, Кьеза (Дибала 79), Криштиану Роналду, Мората

" Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Мейте 82), Салемакерс (Далот 82), Диас (Крунич 70), Чалханоглу, Ибрагимович (Ребич 66)

: Кьеза 53, Кьеллини 57 - Диас 59, Салемакерс 76

: Паоло Валери

Империя, падающая после девяти лет господства, против империи, не способной подняться после семи лет тьмы. Клубы с огромными убытками. Тренеры, не доказавшие себя и стоящие на пороге увольнения. Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович, сделавшие для своих команд очень много, но всё равно критикуемые. Равенство по очкам и нахождение по обе стороны границы Топ-4. Лучшая гостевая команда лиги против второй домашней. Нынешняя битва между "Ювентусом" и "Миланом" должна была стать чем-то особенным. Хотя не в игровом плане. Но в плане результата.

Обе команды начали матч с тактической схемой 4-4-2. Но вот как раз от "Милана" это было новинкой. Брахим Диас почти на одной линии со Златаном, хотя об этом говорили до матча, сумел удивить. Если не считать самого дебюта матча. Когда "Ювентус" владел мячом 75 процентов времени, давил, а Джанлуиджи Доннарумма, от которого в свете слухов о переговоров с этой командой ультрас "Милана" даже требовали не играть в этом матче, трижды грубо ошибся на выходе. Тогда один удар принял на себя защитник, Кьеллини головой не попал в пустые ворота. Далее же лучше играли гости.

Не то что они как-то особо блистали. Обе команды уже давно не блистают. Но хозяева выглядели и вовсе какими-то растерянными, не могли комбинировать. Гости пытались, и коротким пасом через центр, и с флангов. Диас особо выделялся ударами из района линии штрафной. Пусть и неточно и по центру. Постепенно левый защитник Эрнандес вошёл в игру. После его навеса Алекс Сандро практически снял мяч с головы Златана, после удара с рикошетом - Щесны пришлось прыгать. А затем на выходе Войцех сыграл Доннарумму, ошибся, Диас получил мяч и много времени. И закрутил в "девятку".

Второй тайм "Юве" начал так же агрессивно, как и первый. Мората оставил пяткой Бентанкуру, и здесь Доннарумме уже было нельзя ошибаться. Он спас, "Милан" выдержал, Диас прорвался, пробил - и Кьеллини отбил рукой. Впрочем, этот уникальный шанс обычно отличный пенальтист Кесси упустил, пробив слабо и по центру. И "Ювентус" получил шанс вернуться из мёртвых. Сделать то, что сделал в двух предыдущих матчах - незаслуженно отыграться. Тем более - когда Ибрагимович травмировался и покинул поле. Оставшись с одним голом за последние три месяца и вновь слабой игрой.

Сцена осталась свободной для другого монстра - Роналду. Уже вытащившего дублем мёртвый матч в Удине в предыдущем туре. Начал он плохой попыткой закрутить. Ещё до этого Рабио пробил по тем же воробьям. "Бьянконери" кружили вокруг штрафной "россонери", но не выглядели ни быстрыми, ни сыгранными, ни думающими. Ни особо верящими. Последним ещё и удавалось время от времени снижать давление. Щесны даже опередил Чалханоглу, рвавшегося к воротам. А на 78-ой минуте после комбинации из пары передач перед штрафной поляка Ребич закрутил в "девятку" даже лучше Диаса.

Удар головой Томори со штрафного навеса Чалханоглу даже принёс "Милану" преимущество по очным встречам. Кулушевски, Дибала, Роналду, Кьеллини пытались отменить хотя бы его, вдруг проснулись и начали обстреливать ворота. Но даже до Доннаруммы это всё не долетало. Поздно.

Ни одну команду за последние десять лет "Ювентус" не переигрывал чаще, чем "Милан" - 15 раз. Дома после открытия "Алльянц Арены" побеждал его девять раз подряд. Потому Стефано Пиоли перед матчем говорил об отмене "табу" стадиона. И его команде это блестяще удалось. Она начала несмело, но росла вместе с игрой, думала, играла в командный футбол, яростно боролась. Пиоли поставил мат Андреа Пирло. Команда которого просто растворилась и предстала даже не коллективом, а сборищем призраков. Теперь она вылетела из Топ-4 и уже не зависит от себя.