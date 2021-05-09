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Серия А. Ювентус - Милан 0:3. Туринская крепость пала. Империя за ней?

Италия
(2 голосов)

"Юве" опозорился и вылетает из Топ-4

Серия А. Ювентус - Милан 0:3. Туринская крепость пала. Империя за ней?

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Милан" 0:3

Голы: Диас 45+1, Ребич 78, Томори 82

Нереализованный пенальти: Кесси 58 (вратарь)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур (Кулушевски 67), Рабио, МакКенни, Кьеза (Дибала 79), Криштиану Роналду, Мората

"Милан" Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Мейте 82), Салемакерс (Далот 82), Диас (Крунич 70), Чалханоглу, Ибрагимович (Ребич 66)

Предупреждения: Кьеза 53, Кьеллини 57 - Диас 59, Салемакерс 76

Главный арбитр: Паоло Валери

Империя, падающая после девяти лет господства, против империи, не способной подняться после семи лет тьмы. Клубы с огромными убытками. Тренеры, не доказавшие себя и стоящие на пороге увольнения. Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович, сделавшие для своих команд очень много, но всё равно критикуемые. Равенство по очкам и нахождение по обе стороны границы Топ-4. Лучшая гостевая команда лиги против второй домашней. Нынешняя битва между "Ювентусом" и "Миланом" должна была стать чем-то особенным. Хотя не в игровом плане. Но в плане результата.

Обе команды начали матч с тактической схемой 4-4-2. Но вот как раз от "Милана" это было новинкой. Брахим Диас почти на одной линии со Златаном, хотя об этом говорили до матча, сумел удивить. Если не считать самого дебюта матча. Когда "Ювентус" владел мячом 75 процентов времени, давил, а Джанлуиджи Доннарумма, от которого в свете слухов о переговоров с этой командой ультрас "Милана" даже требовали не играть в этом матче, трижды грубо ошибся на выходе. Тогда один удар принял на себя защитник, Кьеллини головой не попал в пустые ворота. Далее же лучше играли гости.

Не то что они как-то особо блистали. Обе команды уже давно не блистают. Но хозяева выглядели и вовсе какими-то растерянными, не могли комбинировать. Гости пытались, и коротким пасом через центр, и с флангов. Диас особо выделялся ударами из района линии штрафной. Пусть и неточно и по центру. Постепенно левый защитник Эрнандес вошёл в игру. После его навеса Алекс Сандро практически снял мяч с головы Златана, после удара с рикошетом - Щесны пришлось прыгать. А затем на выходе Войцех сыграл Доннарумму, ошибся, Диас получил мяч и много времени. И закрутил в "девятку".

Второй тайм "Юве" начал так же агрессивно, как и первый. Мората оставил пяткой Бентанкуру, и здесь Доннарумме уже было нельзя ошибаться. Он спас, "Милан" выдержал, Диас прорвался, пробил - и Кьеллини отбил рукой. Впрочем, этот уникальный шанс обычно отличный пенальтист Кесси упустил, пробив слабо и по центру. И "Ювентус" получил шанс вернуться из мёртвых. Сделать то, что сделал в двух предыдущих матчах - незаслуженно отыграться. Тем более - когда Ибрагимович травмировался и покинул поле. Оставшись с одним голом за последние три месяца и вновь слабой игрой.

Сцена осталась свободной для другого монстра - Роналду. Уже вытащившего дублем мёртвый матч в Удине в предыдущем туре. Начал он плохой попыткой закрутить. Ещё до этого Рабио пробил по тем же воробьям. "Бьянконери" кружили вокруг штрафной "россонери", но не выглядели ни быстрыми, ни сыгранными, ни думающими. Ни особо верящими. Последним ещё и удавалось время от времени снижать давление. Щесны даже опередил Чалханоглу, рвавшегося к воротам. А на 78-ой минуте после комбинации из пары передач перед штрафной поляка Ребич закрутил в "девятку" даже лучше Диаса.

Удар головой Томори со штрафного навеса Чалханоглу даже принёс "Милану" преимущество по очным встречам. Кулушевски, Дибала, Роналду, Кьеллини пытались отменить хотя бы его, вдруг проснулись и начали обстреливать ворота. Но даже до Доннаруммы это всё не долетало. Поздно.

Ни одну команду за последние десять лет "Ювентус" не переигрывал чаще, чем "Милан" - 15 раз. Дома после открытия "Алльянц Арены" побеждал его девять раз подряд. Потому Стефано Пиоли перед матчем говорил об отмене "табу" стадиона. И его команде это блестяще удалось. Она начала несмело, но росла вместе с игрой, думала, играла в командный футбол, яростно боролась. Пиоли поставил мат Андреа Пирло. Команда которого просто растворилась и предстала даже не коллективом, а сборищем призраков. Теперь она вылетела из Топ-4 и уже не зависит от себя.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Милан
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Комментарии (12)
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Spokoyno (Киев)
09.05.2021 в 23:55
Капець... Я то бачив, як Мілан останнім часом сиплеться, але виявляється є клуб котрий випереджає його на цьому шляху
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0
0
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MES QUE UN CLUB
09.05.2021 в 23:55
Роналдудрочеры твердят, что их любимец все команды вытягивает, а чем же туринская старушка не угодила, что он её так на дно тащит? )))
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2021 в 23:57
ранольдион раскольников)))
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0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
10.05.2021 в 00:01
Не той нині Миргород, Хорол річка не ТА Та Юве просто набридло на вершині сидіти... Щось у дупу коле... Із "вічних" залишилися тільки німці при своєму. Мабуть червоні штани з сталі.
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
10.05.2021 в 00:25
Эка тебя понесло, а ведь раньше ты до такого не опускался, Алекс. При чем здесь Роналду?
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0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
09.05.2021 в 23:55
Мілан молодці! Не очікував, якось легко аж 0-3. Взяли реванш за поразку в першому колі. Ще б не програти вгостях Аталанті і ЛЧ гарантована.
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+1
0
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El_Matador_73 (Одесса)
09.05.2021 в 23:46
Forza Milan! Молодцы, порадовали!
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+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
09.05.2021 в 23:43
Хахахаха. А что дельфин #7 даже на один пенальти ненанырял? )))
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+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.05.2021 в 23:45
..это ты заднепрмводный ныряльщик в мужские постели...
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+1
-3
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MES QUE UN CLUB
09.05.2021 в 23:50
Держи дистанцию вирусный. Обсосал всех харьковских мужиков, теперь у форумчан просиш neдрило?
0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
09.05.2021 в 23:42
Просто великолепный результат!! Очень хочется, чтобы туринская помойка попала в Лигу Европы. Особо шикарно в компании всяких молдавских Шерифов будет смотреться португальский лакированный дельфин.
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+3
-2
kalan-86 (Анкара)
09.05.2021 в 23:42
Супер! Милан-красавцы! Ещё бы Реал сейчас Севилье сдулся, было бы вообще шикарно!
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+3
-1


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