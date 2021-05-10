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Ибра травмировал колено в матче против Ювентуса
Также повреждение получил Браим Диас
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Италии
Несмотря на положительный результат, без потерь для команды Стефано Пиоли не обошлось: поединок не смогли доиграть до конца форвард Златан Ибрагимович и вингер Браим Диас.
Швед получил повреждение колена, после обработки мяча и на 66-й минуте встречи был вынужден покинуть поле, нападающего заменил хорват Анте Ребич. В свою очередь испанец из-за травмы был заменен на 70-й минуте - вышел Раде Крунич.
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