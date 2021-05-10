Ибра травмировал колено в матче против Ювентуса

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде уверенно разобрался с туринским "Ювентусом" .

Несмотря на положительный результат, без потерь для команды Стефано Пиоли не обошлось: поединок не смогли доиграть до конца форвард Златан Ибрагимович и вингер Браим Диас.

Швед получил повреждение колена, после обработки мяча и на 66-й минуте встречи был вынужден покинуть поле, нападающего заменил хорват Анте Ребич. В свою очередь испанец из-за травмы был заменен на 70-й минуте - вышел Раде Крунич.