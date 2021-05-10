Деградация гегемона. Ювентус - Милан 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Милан, которые встречались в 35-м туре итальянской Серии А. Счет открыл Браим Диас, попав точно в девятку из пределов штрафной. Удвоил преимущество Ребич, который вколотил в верхний угол уже с дальней дистанции. Между этими ударами Кэсси не реализовал пенальти. В конце концов, точку в победе красно-черных поставил Фикайо Томори. Ювентус после этого поражения выпал из зоны Лиги Чемпионов, Милан имеет одинаковое количество очков с Аталантой, но уступает бергамцам по дополнительным показателям.

Чемпионат Италии. 35-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Милан" 0:3

Голы: Диас 45+1, Ребич 78, Томори 82

Нереализованный пенальти: Кесси 58 (вратарь)