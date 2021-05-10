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Пиоли – о будущем Милана: Мы закладываем основу для строительства команды-победителя

Италия
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Стефано на связи

Пиоли – о будущем Милана: Мы закладываем основу для строительства команды-победителя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли высказался по поводу разгрома "Ювентуса" (0:3) во вчерашнем поединке Серии А. Цитирует тренера портал Football Italia.

"Я не верю, что существует такая вещь, как идеальное выступление. Однако сегодня вечером мы были близки к данному термину. "Милан" выглядел зрело и целеустремленно, выиграв тяжелый и важный матч. "Милан" никогда не выигрывал на этом стадионе, поэтому мы счастливы".

"Наши намерения в отношении Томори ясны, и его намерения также ясны, но все решится на финише сезона, а не сейчас. Мы закладываем основу для строительства команды-победителя. Многие игроки доказывают, что находятся на высоком уровне, но очевидно, что с каждым годом нужно повышать свою квалификацию и совершенствоваться".

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В статье: Стефано Пиоли Милан Фикайо Томори
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Источник:
Football Italia

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