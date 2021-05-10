Пиоли – о будущем Милана: Мы закладываем основу для строительства команды-победителя

Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли высказался по поводу разгрома "Ювентуса" (0:3) во вчерашнем поединке Серии А. Цитирует тренера портал Football Italia.

"Я не верю, что существует такая вещь, как идеальное выступление. Однако сегодня вечером мы были близки к данному термину. "Милан" выглядел зрело и целеустремленно, выиграв тяжелый и важный матч. "Милан" никогда не выигрывал на этом стадионе, поэтому мы счастливы".

"Наши намерения в отношении Томори ясны, и его намерения также ясны, но все решится на финише сезона, а не сейчас. Мы закладываем основу для строительства команды-победителя. Многие игроки доказывают, что находятся на высоком уровне, но очевидно, что с каждым годом нужно повышать свою квалификацию и совершенствоваться".