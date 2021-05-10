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Фонсека прокомментировал возможность остаться в Серии А и бросить вызов Жозе Моуриньо

Италия
(1 голосов)

Поступило интересное предложение от журналиста…

Фонсека прокомментировал возможность остаться в Серии А и бросить вызов Жозе Моуриньо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский специалист покинет столичную "Рому" в конце сезона и уступит свое место соотечественнику. Жозе Моуриньо заменит экс-наставника "Шахтера" на посту главного тренера команды из Вечного города. Цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

"Я пока не могу сказать ничего определенного о том, где я продолжу профессиональную карьеру. Остаться в Серии А и бросить вызов Жозе Моуриньо? Прямо сейчас я ничего не могу сказать".

После 35 матчей в чемпионате Италии "Рома" занимает седьмую позицию в зачетном рейтинге (17 побед, 7 ничьих и 11 поражений).

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Источник:
Sky Sport Italia

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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
10.05.2021 в 15:15
Там быстрее соображают о уровне тренера.
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