Фонсека прокомментировал возможность остаться в Серии А и бросить вызов Жозе Моуриньо

Португальский специалист покинет столичную "Рому" в конце сезона и уступит свое место соотечественнику. Жозе Моуриньо заменит экс-наставника "Шахтера" на посту главного тренера команды из Вечного города. Цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

"Я пока не могу сказать ничего определенного о том, где я продолжу профессиональную карьеру. Остаться в Серии А и бросить вызов Жозе Моуриньо? Прямо сейчас я ничего не могу сказать".

После 35 матчей в чемпионате Италии "Рома" занимает седьмую позицию в зачетном рейтинге (17 побед, 7 ничьих и 11 поражений).