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Фонсека прокомментировал возможность остаться в Серии А и бросить вызов Жозе Моуриньо
Поступило интересное предложение от журналиста…
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский специалист покинет столичную "Рому" в конце сезона и уступит свое место соотечественнику. Жозе Моуриньо заменит экс-наставника "Шахтера" на посту главного тренера команды из Вечного города. Цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.
"Я пока не могу сказать ничего определенного о том, где я продолжу профессиональную карьеру. Остаться в Серии А и бросить вызов Жозе Моуриньо? Прямо сейчас я ничего не могу сказать".
После 35 матчей в чемпионате Италии "Рома" занимает седьмую позицию в зачетном рейтинге (17 побед, 7 ничьих и 11 поражений).
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