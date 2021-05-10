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Шкриньяр не покинет Интер по окончании сезона
Ранее появились слухи, что игрок покинет итальянский клуб
Защитник "Интера" Милан Шкриньяр заявил, что останется в в миланском клубе и будет вместе с "нерадзурри" защищать чемпионский титул в следующем сезоне. Прошлым летом Шкриньяр мог перейти в "Тоттенхэм", но остался в "Сан-Сиро" и сыграл важную роль в сезоне 2020/21.
"Слухи были, есть и будут. Однако, я никогда их не слушал и не комментировал. Конечно, после этого сезона все не будет иначе. Я хочу насладиться этим прекрасным чувством сейчас, а затем я хочу закончить сезон и подготовиться к чемпионату Европы. Буду ли я защищать титул в футболке "Интера" в следующем году? Да, конечно", - сказал Шкриньяр в интервью Sport Aktuality.
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