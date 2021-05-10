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Фиорентина нашла в Серии А замену тренеру Ячини
Говорили, и "Шахтер" к нему присматривается
Итальянская "Фиорентина" связалась с тренером "Наполи" Дженнаро Гаттузо, его надеются привлечь в клуб уже с сезона 2021-22.
Действующий тренер Беппе Якини удержал "фиалок" в Серии А, но Sky Sport Italia утверждает, что этого недостаточно, чтобы получить еще один шанс в следующем сезоне.
Президент Рокко Комиссо ждет от команды больше, чем борьбы в нижней части таблицы, и тренер "Наполи" является главным в списке на замену Якини.
Гаттузо готов расстаться с "адзурри" после завершения сезона, а "Наполи" является четвертым в серии А.
"Фиорентина" и Гаттузо были на связи в течение последних нескольких дней, "фиалки" работают над тем, чтобы убедить тренера принять предложение.
Гаттузо заменил Карло Анчелотти в "Наполи" в декабре 2019 года. Но, кажется, собирается уйти через полтора года из-за сложных отношениях с инвестором Аурелио де Лаурентисом.
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