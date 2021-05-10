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Новичок Серии А вынужден в течение 30 дней сменить владельца

Италия
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Тот же что и в "Лацио"

Новичок Серии А вынужден в течение 30 дней сменить владельца

Новина українською

"Салернитана" получила путевку из Серии В в главный чемпионата Италии - Серию А. Но президент клуба Клаудио Лотито вынужден продать его в течение 30 дней, поскольку запрещается владеть двумя клубами в одной лиге.

Команда Фабрицио Кастори впервые за 23 года получила повышение в Серию А после победы над "Пескарой" в понедельник - 3:0.

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Президент футбольной ассоциации Италии Габриэле Гравина подтвердил, что у Лотито нет другой альтернативы, кроме как продать клуб.

Это правило соответствует указаниям ФИФА, которые не позволяют владеть более чем одним клубом на профессиональном уровне, - сказал Гравина, которого цитирует Football Italia. - Для президента Лотито уже много лет действует исключение, и все знали, что произойдет. Правила четкие, его право собственности не может продолжаться. А если так будет, то это помешает "Салернитане" принять участие в Серии А в следующем сезоне.

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В статье: Серия А Клаудио Лотито Салернитана (Италия) Фабрицио Кастори Габриэле Гравина
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