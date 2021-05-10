Новичок Серии А вынужден в течение 30 дней сменить владельца

"Салернитана" получила путевку из Серии В в главный чемпионата Италии - Серию А. Но президент клуба Клаудио Лотито вынужден продать его в течение 30 дней, поскольку запрещается владеть двумя клубами в одной лиге.

Команда Фабрицио Кастори впервые за 23 года получила повышение в Серию А после победы над "Пескарой" в понедельник - 3:0.

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Президент футбольной ассоциации Италии Габриэле Гравина подтвердил, что у Лотито нет другой альтернативы, кроме как продать клуб.