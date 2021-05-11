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Пиоли подтвердил: стало известно, сколько матчей Милана может пропустить Златан Ибрагимович
Швед – важная персона для Пиоли
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 11 мая, форвард "Милана" Златан Ибрагимович прошел еще одну диагностику МРТ. По информации авторитетного издания La Gazzetta dello Sport, 39-летний игрок пропустит матчи с "Торино" и "Кальяри". Днем это подтвердил тренер команды Стефано Пиоли.
В "Милане" надеются на камбэк Златана к последнему туру чемпионата Италии. На финише сезона в чемпионате Италии коллектив Пиоли встретится с "Аталантой".
Напомним, у Ибрагимовича прострелило в колене во втором тайме матча с "Ювентусом". Швед забил 15 голов в 18 матчах, правда, в текущем сезоне 18 поединков он пропустил, находясь в лазарете. Недавно он продлил контракт с клубом до июня 2022 года.
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