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Стало известно, сколько матчей Милана может пропустить Златан Ибрагимович
Швед – важная персона для Пиоли
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 11 мая, форвард "Милана" Златан Ибрагимович пройдет еще одну диагностику МРТ. По информации авторитетного издания La Gazzetta dello Sport, 39-летний игрок наверняка пропустит матчи с "Торино" и "Кальяри".
Тем не менее, как сообщает источник, в "Милане" надеются на камбэк Златана к последнему туру чемпионата Италии. На финише сезона в чемпионате Италии коллектив Пиоли встретится с "Аталантой".
Напомним, у Ибрагимовича прострелило в колене во втором тайме матча с "Ювентусом". Швед забил 15 голов в 18 матчах, правда, в текущем сезоне 18 поединков он пропустил, находясь в лазарете. Недавно он продлил контракт с клубом до июня 2022 года.
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