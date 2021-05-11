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У чемпиона проблемы с финансами: президент Интера попросил игроков отказаться от зарплаты за 2 месяца
"Только не это", – подумал Конте
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент миланского "Интера" Стивен Чжан сегодня встретился с футболистами и обратился к ним с просьбой отказаться от зарплаты за два месяца. Боссы "нерадзурри" считают, что такой радикальный шаг поможет клубу справиться с финансовыми проблемами. Таким образом, функционеры смогут сэкономить около 25 миллионов евро.
По информации итальянских СМИ, каждый исполнитель самостоятельно решит, забирать свои деньги из казны или нет. Сообщается, что все игроки смогут встретиться с руководством в индивидуальном порядке. Антонио Конте на собрании отсутствовал, ситуацию по поводу его оклада источники не уточняют.
В ближайшее время алленаторе встретится с Чжаном и даст интервью пресс-службе "Интера".
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