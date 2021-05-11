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По состоянию здоровья: Якини уйдет из Фиорентины в конце сезона
Казалось бы, он в расцвете сил
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Фиорентины" Джузеппе Якини заявил на пресс-конференции, что уйдет из стана "фиалок" по завершении кампании. Цитирует Якини портал Football Italia.
"Из клуба мне позвонили в трудную минуту. Я не мог отказать по трем причинам. Во-первых, я привязан к команде и хотел ответить взаимностью. Во-вторых, уважение президента. Третье – отношения с футболистами, с которыми мы вместе пережили пандемию и коронавирус".
"Сейчас мы достигаем поставленной цели в непростом розыгрыше. Я думаю о том, чтобы закончить сезон как можно лучше, и когда он закончится, даже если наши отношения останутся прежними, я пойду своим путем. Я теряю здоровье. Интуиция подсказывает, что мне нужно подыскать другое место работы".
"Фиорентина" находится на 13-й строчке в турнирной таблице (38 очков).
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