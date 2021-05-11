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Буффон сообщил, что покинет Ювентус по окончании сезона

Италия
(1 голосов)

Он решил не продлевать контракт с туринским клубом

Буффон сообщил, что покинет Ювентус по окончании сезона

france

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Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сообщил, что покинет туринский клуб по окончании нынешнего сезона.

"Я решил не продлевать контракт с "Ювентусом" и уйти по окончании этого сезона", — сказал Буффон в интервью Bein Sports.

Напомним, что итальянский голкипер играл за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, после чего перешел в "ПСЖ". В 2019 году Джанлуиджи вернулся в туринский клуб.

В нынешнем сезоне 43-летний Буффон во всех турнирах принял участие в 12 матчах "Ювентуса", в которых пропустил 7 голов и шесть раз отстоял на ноль.

Добавим, что вместе с туринским клубом Джанлуиджи десять раз становился чемпионом Италии. Также обладателем Кубка страны(4) и Суперкубка(6). И один раз становился чемпионом Серии В.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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kseniya41kuk
11.05.2021 в 15:58
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Musso2021 (Kyiv)
11.05.2021 в 15:53
Вот это поворот.... жалко, конечно. В матче с Миланом показали его реакцию после 1-го гола и было видно, как он был зол и опешил от игры Щесны. Тому, конечно, даже далеко до ДжиДжи в его 43 .
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