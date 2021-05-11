Буффон сообщил, что покинет Ювентус по окончании сезона

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сообщил, что покинет туринский клуб по окончании нынешнего сезона.

"Я решил не продлевать контракт с "Ювентусом" и уйти по окончании этого сезона", — сказал Буффон в интервью Bein Sports.

Напомним, что итальянский голкипер играл за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, после чего перешел в "ПСЖ". В 2019 году Джанлуиджи вернулся в туринский клуб.

В нынешнем сезоне 43-летний Буффон во всех турнирах принял участие в 12 матчах "Ювентуса", в которых пропустил 7 голов и шесть раз отстоял на ноль.

Добавим, что вместе с туринским клубом Джанлуиджи десять раз становился чемпионом Италии. Также обладателем Кубка страны(4) и Суперкубка(6). И один раз становился чемпионом Серии В.