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Буффон сообщил, что покинет Ювентус по окончании сезона
Он решил не продлевать контракт с туринским клубом
france
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сообщил, что покинет туринский клуб по окончании нынешнего сезона.
"Я решил не продлевать контракт с "Ювентусом" и уйти по окончании этого сезона", — сказал Буффон в интервью Bein Sports.
Напомним, что итальянский голкипер играл за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, после чего перешел в "ПСЖ". В 2019 году Джанлуиджи вернулся в туринский клуб.
В нынешнем сезоне 43-летний Буффон во всех турнирах принял участие в 12 матчах "Ювентуса", в которых пропустил 7 голов и шесть раз отстоял на ноль.
Добавим, что вместе с туринским клубом Джанлуиджи десять раз становился чемпионом Италии. Также обладателем Кубка страны(4) и Суперкубка(6). И один раз становился чемпионом Серии В.
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