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Лаутаро Мартинес: Я мог присоединиться к Барселоне, но решил остаться в Интере
Форвард намерен продлить контракт с итальянским клубом
Inter
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес рассказал, что не собирается уходить из клуба.
"У меня была реальная возможность присоединиться к "Барселоне". К счастью, я решил остаться в "Интере". "Реал"? Ничего не знаю об этих слухах. Я счастлив в "Интере" и веду переговоры о продлении контракта. Соглашение будет достигнуто в ближайшее время", — сказал Мартинес в интервью La Gazzetta dello Sport.
В нынешнем сезоне Мартинес провел за итальянский клуб 45 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.
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