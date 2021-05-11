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Лаутаро Мартинес: Я мог присоединиться к Барселоне, но решил остаться в Интере

Италия
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Форвард намерен продлить контракт с итальянским клубом

Лаутаро Мартинес: Я мог присоединиться к Барселоне, но решил остаться в Интере

Inter

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Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес рассказал, что не собирается уходить из клуба.

"У меня была реальная возможность присоединиться к "Барселоне". К счастью, я решил остаться в "Интере". "Реал"? Ничего не знаю об этих слухах. Я счастлив в "Интере" и веду переговоры о продлении контракта. Соглашение будет достигнуто в ближайшее время", — сказал Мартинес в интервью La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Мартинес провел за итальянский клуб 45 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

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В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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