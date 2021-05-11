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Змеи. В сети появились фото формы чемпиона Италии на новый сезон

Италия
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Домашняя

Змеи. В сети появились фото формы чемпиона Италии на новый сезон

Новина українською

Итальянский "Интер" выпустит домашний комплект на сезон 2021-22 года в июле. У него будет "змеиный" дизайн.

Специализированный сайт Footyheadlines сообщает, что на новом комплекте "Интера" не будет полосок, его особенностью будет уникальный змеиный дизайн.

Домашняя футболка Nike Inter Milan 2021-22 сочетает в себе основные цвета «Blue Spark» и «Black» и «Truly Gold». Blue Spark - это тот самый оттенок синего, который уже использовался в сезоне 2020-21, - сообщает сайт.

Footyheadlines отмечают, что информация о новой форме еще не подтверждена. Ведь "Интер" не достиг согласия по новому спонсорскому соглашению, а контракт с "Pirelli" заканчивается в июне.

Кроме того, комплект, который просочился в Сеть, имеет новый логотип "Интера", а его второй спонсор - Lenovo, тот самый, который появится на будущий футболке сезона 2022-23.

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В статье: Серия А Интер (Милан) форма
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download1 (huyersk)
11.05.2021 в 19:11
вогонь
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