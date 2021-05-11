Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Змеи. В сети появились фото формы чемпиона Италии на новый сезон
Домашняя
Итальянский "Интер" выпустит домашний комплект на сезон 2021-22 года в июле. У него будет "змеиный" дизайн.
Специализированный сайт Footyheadlines сообщает, что на новом комплекте "Интера" не будет полосок, его особенностью будет уникальный змеиный дизайн.
Домашняя футболка Nike Inter Milan 2021-22 сочетает в себе основные цвета «Blue Spark» и «Black» и «Truly Gold». Blue Spark - это тот самый оттенок синего, который уже использовался в сезоне 2020-21, - сообщает сайт.
Footyheadlines отмечают, что информация о новой форме еще не подтверждена. Ведь "Интер" не достиг согласия по новому спонсорскому соглашению, а контракт с "Pirelli" заканчивается в июне.
Qui non mente...è proprio così. My 2 cents che due gocce di sudore ed è nera. pic.twitter.com/2odIPTuvxn— rupertgraphic (@rupertalbe) May 10, 2021
Кроме того, комплект, который просочился в Сеть, имеет новый логотип "Интера", а его второй спонсор - Lenovo, тот самый, который появится на будущий футболке сезона 2022-23.
Популярное сейчас
- Аномальный Шахтер, рекорд Ворсклы и претензии Селезнева. Бомбардирские хроники сезона
- Два игрока Динамо не помогут в финале Кубка Украины против Зари
- Уехал на новой машине? Роналду пропустил тренировку Юве и посетил завод Ferrari вместе с Аньелли
- Без Лиги чемпионов. Известно наказание от УЕФА для трех клубов, которые остались в Суперлиге
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО