Змеи. В сети появились фото формы чемпиона Италии на новый сезон

Итальянский "Интер" выпустит домашний комплект на сезон 2021-22 года в июле. У него будет "змеиный" дизайн.

Специализированный сайт Footyheadlines сообщает, что на новом комплекте "Интера" не будет полосок, его особенностью будет уникальный змеиный дизайн.

Домашняя футболка Nike Inter Milan 2021-22 сочетает в себе основные цвета «Blue Spark» и «Black» и «Truly Gold». Blue Spark - это тот самый оттенок синего, который уже использовался в сезоне 2020-21, - сообщает сайт.

Footyheadlines отмечают, что информация о новой форме еще не подтверждена. Ведь "Интер" не достиг согласия по новому спонсорскому соглашению, а контракт с "Pirelli" заканчивается в июне.

Qui non mente...è proprio così. My 2 cents che due gocce di sudore ed è nera. pic.twitter.com/2odIPTuvxn — rupertgraphic (@rupertalbe) May 10, 2021

Кроме того, комплект, который просочился в Сеть, имеет новый логотип "Интера", а его второй спонсор - Lenovo, тот самый, который появится на будущий футболке сезона 2022-23.