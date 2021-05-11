Италия
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Буффон выйдет в основе Ювентуса в следующем туре Серии А
Уже прощаются
Вратарь Джанлуиджи Буффон выйдет в стартовом составе туринского "Ювентуса" в завтрашнем матче 36-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло", сообщил журналист Ромео Агрести.
43-летний голкипер объявил, что
Голкипер выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. Потом отыграл сезон в составе французского "ПСЖ", а летом 2019 вернулся к "старой синьоре".
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