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Буффон выйдет в основе Ювентуса в следующем туре Серии А

Италия
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Буффон выйдет в основе Ювентуса в следующем туре Серии А

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Вратарь Джанлуиджи Буффон выйдет в стартовом составе туринского "Ювентуса" в завтрашнем матче 36-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло", сообщил журналист Ромео Агрести.

43-летний голкипер объявил, что покинет туринский клуб по окончании сезона.

Голкипер выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. Потом отыграл сезон в составе французского "ПСЖ", а летом 2019 вернулся к "старой синьоре".

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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