GdS: Златан Ибрагимович не сыграет в текущем розыгрыше Серии А

Лидер "Милана" Златан Ибрагимович получил повреждение колена и был заменен в рамках поединка 35-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (3:0). 39-летний швед пропустит остаток кампании Серии А, об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

Таким образом, Ибра не выйдет на поле в матчах с "Торино", "Кальяри" и "Аталантой". Ранее сообщалось, что Златан сможет восстановиться к встрече с командой Гасперини.

Швед забил 15 голов в 18 матчах, правда, в текущем сезоне 18 поединков он пропустил, находясь в лазарете. Недавно он продлил контракт с клубом до июня 2022 года. "Милан" набрал 72 зачетных пункта и занимает четвертое место в зачетном рейтинге.