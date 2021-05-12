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GdS: Златан Ибрагимович не сыграет в текущем розыгрыше Серии А
Все-таки, травма оказалась слишком серьезной…
Getty Images / Global Images Ukraine
Лидер "Милана" Златан Ибрагимович получил повреждение колена и был заменен в рамках поединка 35-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (3:0). 39-летний швед пропустит остаток кампании Серии А, об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.
Таким образом, Ибра не выйдет на поле в матчах с "Торино", "Кальяри" и "Аталантой". Ранее сообщалось, что Златан сможет восстановиться к встрече с командой Гасперини.
Швед забил 15 голов в 18 матчах, правда, в текущем сезоне 18 поединков он пропустил, находясь в лазарете. Недавно он продлил контракт с клубом до июня 2022 года. "Милан" набрал 72 зачетных пункта и занимает четвертое место в зачетном рейтинге.
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