Серия А. Кальяри и Фиорентина поборолись в сумо и каратэ вничью

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Фиорентина" 0:0

В предыдущих пяти матчах "Кальяри" добыл четыре победы и ничью в Неаполе на 94-ой минуте, которая сродни победе. Выйдя из зоны вылета даже с гандикапом в четыре очка. Наставник Леонардо Семпличи, принесший большие изменения, говорил о характере, о правильном отношении ко всем матчам как к финалам Кубков. И сегодня против "Фиорентины", в любви к которой признался, он ожидал того же. Хотя и соперник также собирался бороться и обеспечивать место в лиге, играет хорошо, победил "Лацио" и в целом не проиграл в предыдущих четырёх матчах. Результат такой стычки? На табло.

В первом тайме на поле мы скорее видели сумо. Команды бодались в центре поля, иногда немного сдвигая друг друга. В концовке "Кальяри" сдвинул побольше. Тогда защитники "Фиорентины" заблокировали пару ударов. Во втором тайме сумо перешло в каратэ. С довольно опасными действиями высоко поднятыми ногами. Флорентийцы заблокировали ещё пару ударов. Сами же так и остались лишь с двумя ударами по воротам за матч.

Обе команды надеются, что "Аталанта" выполнит работу против "Беневенто". Пожалуй, небеспочвенно.