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Экс-игрок Шахтера - в шаге от возвращения в Бразилию

Италия
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Осталось договориться с Юве

Экс-игрок Шахтера - в шаге от возвращения в Бразилию

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Вице-президент бразильского "Гремио" Маркос Германн заявил, что клуб близок к подписанию экс-игрока "Шахтера" Дугласа Косты.

Контракт бразильского вингера был арендован у "Баварии" накануне этого сезона. Но Дуглас Коста сыграл только 11 матчей в немецкой Бундеслиге за это время.

Появились сообщения, что бывший игрок сборной Бразилии близок к переходу в "Гремио". Вице-президент бразильского клуба подтвердил, что они ведут переговоры с футболистом.

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Нас пригласили к дому Дугласа, чтобы поговорить об этом, - рассказал Маркос Германн Globo Esporte. - Он получит существенно меньшую сумму по сравнению с тем, что зарабатывает в Европе. Мы немного усовершенствовали свое предложение и сейчас - гораздо ближе к подписанию контракта.

Я бы сказал так: теперь он попытается освободиться от контракта с "Ювентусом". Если туринцы согласятся, я уверен, мы достигнем согласия.

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В статье: Дуглас Коста Шахтер (Донецк) Гремио (Порту-Алегри)
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