Экс-игрок Шахтера - в шаге от возвращения в Бразилию

Вице-президент бразильского "Гремио" Маркос Германн заявил, что клуб близок к подписанию экс-игрока "Шахтера" Дугласа Косты.

Контракт бразильского вингера был арендован у "Баварии" накануне этого сезона. Но Дуглас Коста сыграл только 11 матчей в немецкой Бундеслиге за это время.

Появились сообщения, что бывший игрок сборной Бразилии близок к переходу в "Гремио". Вице-президент бразильского клуба подтвердил, что они ведут переговоры с футболистом.