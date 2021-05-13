  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Криштиану Роналду голом Сассуоло установил интересный рекорд
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Криштиану Роналду голом Сассуоло установил интересный рекорд

Италия
(1 голосов)

А есть еще и сборная Португалии

Криштиану Роналду голом Сассуоло установил интересный рекорд

Новина українською

Нападающий Криштиану Роналду забил 100-й гол за "Ювентус" в матче с "Сассуоло".

Португалец стал первым игроком в истории, который забил 100 и более голов, а при этом выступал за клубы трех разных стран, сообщает ESPN.

Читайте такжеКоллапс Ювентуса, будни Малиновского, сенатор с Беневенто. Итоги 35-го тура Серии А

У Роналду 450 голов "Реала" и 118 - за "Манчестер Юнайтед".

А еще 36-летний игрок забил 103 гола за сборную Португалии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Сассуоло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
13.05.2021 в 01:44
Лучший в современном футболе!
Ответить
0
0
Дон Купер (Хмельницький)
13.05.2021 в 00:35
Майстер, що тут скажеш.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...