Криштиану Роналду голом Сассуоло установил интересный рекорд

Нападающий Криштиану Роналду забил 100-й гол за "Ювентус" в матче с "Сассуоло".

Португалец стал первым игроком в истории, который забил 100 и более голов, а при этом выступал за клубы трех разных стран, сообщает ESPN.

У Роналду 450 голов "Реала" и 118 - за "Манчестер Юнайтед".

А еще 36-летний игрок забил 103 гола за сборную Португалии.