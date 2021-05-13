Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Криштиану Роналду голом Сассуоло установил интересный рекорд
А есть еще и сборная Португалии
Нападающий Криштиану Роналду забил 100-й гол за "Ювентус" в матче с "Сассуоло".
Португалец стал первым игроком в истории, который забил 100 и более голов, а при этом выступал за клубы трех разных стран, сообщает ESPN.
У Роналду 450 голов "Реала" и 118 - за "Манчестер Юнайтед".
А еще 36-летний игрок забил 103 гола за сборную Португалии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Малиновский сделал ассист в поединке с Беневенто
- Ультрас Динамо: Руководство клуба отправило на матч с Колосом около сотни своих стюардов спортивного телосложения
- Провал Миная, неоправданные амбиции Гельзина, хайп Руха. Что говорить об аутсайдерах УПЛ по итогам сезона
- Де Дзерби уже подписал контракт с Шахтером - СМИ
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
13.05.2021 в 01:44
Ответить
0
0
Дон Купер (Хмельницький)
13.05.2021 в 00:35
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...