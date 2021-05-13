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Торино - Милан 0:7. Видео голов и обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Торино - Милан, чемпионат Италии, 12 мая 2021

Торино - Милан 0:7. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Торино - Милан, которые встречались в 36-м туре итальянской Серии А. Россонери не имеют права на ошибку, если хотят сохранить место в зоне Лиги Чемпионов. В игре с туринцами груз ответственности не помешал им получить самую крупную победу в текущем сезоне. В ворота бедного Торино влетели семь мячей. Особенно постарался Ребич, оформивший хет-трик. Милан остается на третьем месте, уступая Аталанте по дополнительным показателям.

Серия А. 36-й тур
Торино - Милан 0:7
Голы: Эрнандес 19 Кэсси 26 пен., Диас 50, Эрнандес 62. Ребич 67, 72, 79

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В статье: Анте Ребич Торино (Турин) Милан Франк Кесси
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