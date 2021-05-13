Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Торино - Милан 0:7. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Торино - Милан, чемпионат Италии, 12 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Торино - Милан, которые встречались в 36-м туре итальянской Серии А. Россонери не имеют права на ошибку, если хотят сохранить место в зоне Лиги Чемпионов. В игре с туринцами груз ответственности не помешал им получить самую крупную победу в текущем сезоне. В ворота бедного Торино влетели семь мячей. Особенно постарался Ребич, оформивший хет-трик. Милан остается на третьем месте, уступая Аталанте по дополнительным показателям.
Серия А. 36-й тур
Торино - Милан 0:7
Голы: Эрнандес 19 Кэсси 26 пен., Диас 50, Эрнандес 62. Ребич 67, 72, 79
Популярное сейчас
- Серия А. Ассист Малиновского, 7:0 Милана, статус-кво в борьбе за Топ-4
- "На первом плане должен быть футбол" - Рац рассказал, как Луческу запретил ему приезжать на тренировки на Феррари
- Каштру: В Украине я работал только в Шахтере, но в моей карьере может произойти все что угодно
- СМИ: Шахтер объявит о назначении Де Дзерби на этой неделе
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО