Торино - Милан 0:7. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Торино - Милан, которые встречались в 36-м туре итальянской Серии А. Россонери не имеют права на ошибку, если хотят сохранить место в зоне Лиги Чемпионов. В игре с туринцами груз ответственности не помешал им получить самую крупную победу в текущем сезоне. В ворота бедного Торино влетели семь мячей. Особенно постарался Ребич, оформивший хет-трик. Милан остается на третьем месте, уступая Аталанте по дополнительным показателям.

Серия А. 36-й тур

Торино - Милан 0:7

Голы: Эрнандес 19 Кэсси 26 пен., Диас 50, Эрнандес 62. Ребич 67, 72, 79