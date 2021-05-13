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Руслан снова с ассистом. Аталанта - Беневенто 2:0. Видео голов и обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Аталанта - Беневенто, чемпионат Италии, 12 мая 2021

Руслан снова с ассистом. Аталанта - Беневенто 2:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Беневенто, которые встречались в 36-м туре. Команды решают разные задачи - бергамцы ведут борьбу за серебро, их соперник пытается спасти. Логично, что класс хозяев значительно выше и они этим воспользовались. Опять отличился Руслан Малиновский, который на этот раз выдал гениальный пас на Луиса Муриель. Для украинского хавбека это девятый матч подряд с результативным действием. Аталанта остается второй, опережая Милан по дополнительным показателям.

Серия А. 36-й тур
Аталанта - Беневенто 2:0
Голы: Муриель 22 Пашалич 67

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Беневенто
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