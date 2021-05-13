Руслан снова с ассистом. Аталанта - Беневенто 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Беневенто, которые встречались в 36-м туре. Команды решают разные задачи - бергамцы ведут борьбу за серебро, их соперник пытается спасти. Логично, что класс хозяев значительно выше и они этим воспользовались. Опять отличился Руслан Малиновский, который на этот раз выдал гениальный пас на Луиса Муриель. Для украинского хавбека это девятый матч подряд с результативным действием. Аталанта остается второй, опережая Милан по дополнительным показателям.

Серия А. 36-й тур

Аталанта - Беневенто 2:0

Голы: Муриель 22 Пашалич 67