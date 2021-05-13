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С 100-м голом Роналду. Сассуоло - Ювентус 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Сассуоло - Ювентус, чемпионат Италии, 12 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Сассуоло - Ювентус, которые встречались в 36-м туре. Старой Синьоре нельзя терять очки, если она хочет попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. На этот раз обошлось, хотя были проблемы. В частности, Сассуоло мог открыть счет, но Буффон отбил пенальти в исполнении Беррарди. Героем встречи стал Рабио, который забил сам и ассистировал Роналду. Криштиано таким образом записал в свой актив 100-й гол в составе Ювентуса. Это уникальное достижение, ведь ранее он забивал более 100 голов в составе МЮ и Реала, а еще у него 103 результативные удары в составе сборной Португалии.
Серия А. 36-й тур
Сассуоло - Ювентус 1:3
Голы: Распадори 59 - рабби 28 Роналду 45, Дибала 66
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