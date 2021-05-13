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Голкипер Торино – партнерам после 6-го пропущенного от Милана: Вам нравится играть как дерьмо?

Италия
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Справедливо

Голкипер Торино – партнерам после 6-го пропущенного от Милана: Вам нравится играть как дерьмо?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 12 мая, в рамках поединка 36-го тура чемпионата Италии "Милан" поиздевался над "Торино" на выезде, забив в ворота Сальваторе Сиригу 7 безответных голов. По информации портала Milan News, после шестого пропущенного мяча, вратарь хозяев не сдержался и эмоционально обратился к партнерам по команде:

"Что вы вообще творите? Вам нравится играть как дерьмо? Я больше этого не вынесу".

"Милан" набрал 75 зачетных пунктов и находится на третьей позиции в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 35 баллами занял 16-е место. Чемпионом на Апеннинах досрочно стал "Интер".

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В статье: Сальваторе Сиригу Торино (Турин) Милан
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Источник:
Milan News

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