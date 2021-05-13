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15 лет и 274 дня: в Серии А случился самый ранний дебют игрока

Италия
(1 голосов)

С замены от смельчака Михайловича

15 лет и 274 дня: в Серии А случился самый ранний дебют игрока

Bologna

Новина українською

Футболист "Болоньи" дебютировал в высшем итальянском дивизионе в крайне юном возрасте. В поединке против "Дженоа" (2:0) юный футболист "Болоньи" Уиздом Амей дебютировал со скамейки запасных под занавес встречи. Он заменил Роберто Сориано.

На момент выхода ему было всего 15 лет и 274 дня. Правому защитнику команды Михайловича удалось перебить на 6 дней предыдущее достижение, которое принадлежало Амедео Амадеи и Пьетро Пеллегри.

Таким образом, Уиздом стал самым юным футболистом в истории Серии А. В августе ему исполнится 16 лет.

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В статье: Болонья Уиздом Амей
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Источник:
tribal football

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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
13.05.2021 в 11:52
На вид намного старше. У африканцев часто метрики подделывают.
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