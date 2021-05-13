15 лет и 274 дня: в Серии А случился самый ранний дебют игрока

Футболист "Болоньи" дебютировал в высшем итальянском дивизионе в крайне юном возрасте. В поединке против "Дженоа" (2:0) юный футболист "Болоньи" Уиздом Амей дебютировал со скамейки запасных под занавес встречи. Он заменил Роберто Сориано.

На момент выхода ему было всего 15 лет и 274 дня. Правому защитнику команды Михайловича удалось перебить на 6 дней предыдущее достижение, которое принадлежало Амедео Амадеи и Пьетро Пеллегри.

Таким образом, Уиздом стал самым юным футболистом в истории Серии А. В августе ему исполнится 16 лет.