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15 лет и 274 дня: в Серии А случился самый ранний дебют игрока
С замены от смельчака Михайловича
Bologna
Футболист "Болоньи" дебютировал в высшем итальянском дивизионе в крайне юном возрасте. В поединке против "Дженоа" (2:0) юный футболист "Болоньи" Уиздом Амей дебютировал со скамейки запасных под занавес встречи. Он заменил Роберто Сориано.
На момент выхода ему было всего 15 лет и 274 дня. Правому защитнику команды Михайловича удалось перебить на 6 дней предыдущее достижение, которое принадлежало Амедео Амадеи и Пьетро Пеллегри.
Таким образом, Уиздом стал самым юным футболистом в истории Серии А. В августе ему исполнится 16 лет.
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