"Ниндзя". Златан Ибрагимович показал фирменный удар ногой с разворота в своем Instagram

Нападающий "Милана" и национальной сборной Швеции Златан Ибрагимович опубликовал в Instagram фрагмент, на котором можно увидеть, как он выполняет удар ногой с разворота.

"Ниндзя", – так подписал публикацию форвард.

Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010-го по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В текущем сезоне 39-летний нападающий сыграл в 19 матчах чемпионата Италии, забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи. Златан пропустит остаток сезона из-за повреждения колена.