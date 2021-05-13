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"Ниндзя". Златан Ибрагимович показал фирменный удар ногой с разворота в своем Instagram

Италия
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Швед в порядке или травмирован?

"Ниндзя". Златан Ибрагимович показал фирменный удар ногой с разворота в своем Instagram

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Милана" и национальной сборной Швеции Златан Ибрагимович опубликовал в Instagram фрагмент, на котором можно увидеть, как он выполняет удар ногой с разворота.

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"Ниндзя", – так подписал публикацию форвард.

Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010-го по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В текущем сезоне 39-летний нападающий сыграл в 19 матчах чемпионата Италии, забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи. Златан пропустит остаток сезона из-за повреждения колена.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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