Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ниндзя". Златан Ибрагимович показал фирменный удар ногой с разворота в своем Instagram
Швед в порядке или травмирован?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" и национальной сборной Швеции Златан Ибрагимович опубликовал в Instagram фрагмент, на котором можно увидеть, как он выполняет удар ногой с разворота.
"Ниндзя", – так подписал публикацию форвард.
Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010-го по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В текущем сезоне 39-летний нападающий сыграл в 19 матчах чемпионата Италии, забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи. Златан пропустит остаток сезона из-за повреждения колена.
Популярное сейчас
- Акценты. Неладное в подземном королевстве. Что и почему происходит с Шахтером?
- Динамо – Заря. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Украины
- Серия А. Ассист Малиновского, 7:0 Милана, статус-кво в борьбе за Топ-4
- Серия А. Ювентус - Милан 0:3. Туринская крепость пала. Империя за ней?
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО