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Буффон рассказал о своем будущем после ухода из Ювентуса

Италия
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Вратарю поступило несколько предложений

Буффон рассказал о своем будущем после ухода из Ювентуса

bbb

Новина українською

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее после ухода из команды.

"Думаю, что приму решение по своему будущему в течение 20-25 дней. Мне поступали предложения от других клубов. Сейчас я хочу понять, есть ли у меня энтузиазм, мотивация и желание упорно трудиться, чтобы оставаться все тем же Буффоном. Воевать в одиночку невозможно. Я всегда пытался делиться энтузиазмом с другими. Теперь, если кто-то поделится энтузиазмом со мной, я с радостью приму это. Если этого не случится, то я просто спокойно закончу играть", — приводит Goal слова Буффона.

11 мая 43-летний Буффон объявил, что покинет "Ювентус" после завершения сезона-2020/21. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за туринскую команду во всех турнирах, 6 из них голкипер провел на ноль.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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