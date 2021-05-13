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Буффон рассказал о своем будущем после ухода из Ювентуса
Вратарю поступило несколько предложений
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Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее после ухода из команды.
"Думаю, что приму решение по своему будущему в течение 20-25 дней. Мне поступали предложения от других клубов. Сейчас я хочу понять, есть ли у меня энтузиазм, мотивация и желание упорно трудиться, чтобы оставаться все тем же Буффоном. Воевать в одиночку невозможно. Я всегда пытался делиться энтузиазмом с другими. Теперь, если кто-то поделится энтузиазмом со мной, я с радостью приму это. Если этого не случится, то я просто спокойно закончу играть", — приводит Goal слова Буффона.
11 мая 43-летний Буффон объявил, что покинет "Ювентус" после завершения сезона-2020/21. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за туринскую команду во всех турнирах, 6 из них голкипер провел на ноль.
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