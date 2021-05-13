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Интер может продать Ромелу Лукаку
Претендентам на игрока придется раскошелиться
Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер" рассматривает возможность продажи нападающего Ромелу Лукаку, пишет Corriere dello Sport.
По информации СМИ, "Интер" может продать нападающего из-за финансовых проблем, но клуб даст согласие на трансфер, только если за него предложат около 120 миллионов евро. Ранее стало известно, что интерес к Лукаку проявляет "Манчестер Сити".
В текущем сезоне 27-летний бельгиец провел 34 матча в чемпионате Италии, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.
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