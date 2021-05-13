Интер может продать Ромелу Лукаку

"Интер" рассматривает возможность продажи нападающего Ромелу Лукаку, пишет Corriere dello Sport.

По информации СМИ, "Интер" может продать нападающего из-за финансовых проблем, но клуб даст согласие на трансфер, только если за него предложат около 120 миллионов евро. Ранее стало известно, что интерес к Лукаку проявляет "Манчестер Сити".

В текущем сезоне 27-летний бельгиец провел 34 матча в чемпионате Италии, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.