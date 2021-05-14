На полной скорости. Итоги 36-го тура Серии А

Наполи - Удинезе 5:1

Кальяри - Фиорентина 0:0

Интер - Рома 3:1

Болонья - Дженоа 0:2

Сассуоло - Ювентус 1:3

Торино - Милан 0:7

Лацио - Парма 1:0

Сампдория - Специя 2:2

Аталанта - Беневенто 2:0

Кротоне - Эллас Верона 2:1

Еще в 35-ом туре "Милан" и "Наполи" разгромными победами вышли на прямой автобан к Лиге Чемпионов. В 36-ом они даже увеличили скорость, разгромив своих соперников. "Аталанте" пришлось тяжелее, но и она поддержала темп. Даже "Ювентус" и "Лацио", получившие жестокие удары в воскресенье, поднялись, зацепились и не желают отпускать. "Интер" продолжает праздновать Скудетто победами, несмотря на все проблемы. Все лидеры накатывают на финишную прямую. С другой стороны, аутсайдеры в этом туре страдали и полагались на поражение "Беневенто" в Бергамо.

"Милан"

Болельщики часто скептически относятся к разговорам игроков и тренеров о психологии, вере в себя, сплоченности коллектива. Зря, ведь все это крайне важно и может очень быстро изменить судьбу команды. Историческая победа на "Алльянц Стадиум" высвободила "Милан", вознесла уровень его веры в себя. Во второй раз за четыре дня в Турин уже въезжал совсем другой "Милан", нежели в первый. Потому и не слишком стоит удивляться его наибольшей победе в лиге с 1959-го года, первой гостевой победе над "Торино" с 2012-го. Даже без Златана, из-за отсутствия которого очень беспокоились.

Левый защитник Тео Эрнандес сумел открыть счет классным ударом издали, затем подключился из глубины и подсек над вратарем. Его личная заслуга? Счет 2:0 принес ошибочно назначенный пенальти. Заслуга арбитров? Защитники "Торино" дарили мяч соперникам. Их вина? Нет, прежде всего заслуга нынешнего состояния и настроения "россонери". "Такие победы - очень важный знак. Две недели назад все сказали, что мы мертвы, теперь все в наших руках. Мы стали ментально сильной, взрослой солидной командой. И это лучшая награда за работу тренерского штаба", - подытожил Стефано Пиоли.

Правда, важным фактором был поступок наставника "Торино" Давиде Николы. В преддверии прямой битвы против вылета со "Специей" он убрал в запас лидера своей атаки Белотти, лидера центра поля Ринкона, создателей двух последних голов команды латералей Войводу и Ансальди. И за это получил тяжелое наказание, которое может повлиять на моральное состояние команды.

Этот матч сравнял "Милан" с двумя рекордами всей лиги. По гостевым победам (15) и заработанным пенальти (18) за сезон. Также следует отметить, что Эрнандес стал единственным защитником с как минимум двумя дублями (и более) в лигах Топ-5 в нынешнем сезоне.

"Наполи"

"Наполи" шел гораздо лучше в последнее время, но также был психологически зажат. 1:1 против "Кальяри" дома, выбившим его из Топ-4. Затем высвободился разгромом "Специи". В первом круге такие разгромы не помогали ему начать серии - он сразу же проигрывал. Но на этот раз все получилось иначе. Не зажало его ни почти отсутствие опасных моментов в первой четверти матча, ни сокращение "Удинезе" разрыва в счете в концовке первого тайма. Он доминировал, давил и в итоге сравнялся с "Баварией" во главе лиг Топ-5 по матчам с как минимум четырьмя забитыми - десять.

Героем матча в Специи был Виктор Осимхен. В чем была и отрицательная сторона, в виде разговоров о зависимости от него. Во вторник он также поборолся, сыграл важную роль в первом голе. Впрочем, в итоге остался без записей в протоколе, кроме замены. Постарались другие - Зелински, Руис, Лосано, Ди Лоренцо, Инсинье. Постаралась команда, с этими пятью голами вышедшая уже на сто в сезоне во всех турнирах, набравшая 29 очков в последних 12-ти матчах. Она идет полным ходом.

"Аталанта"

"Аталанта" также оступилась, вызывая беспокойство. Даже дважды за три тура. Затем разгромила "Парму". Она как раз феерию не продолжила. Более того, как во всех последних матчах, провела первый тайм довольно бледно. Тем не менее, задачу-минимум выполнила. 72 процента владения мячом, ноль ударов в створ ворот Голлини, по голу в каждом тайме, и не от случайных ударов, а из самого сердца штрафной площадки в результате отличных комбинаций. Победа на классе. И сохранение дома, где одержана седьмая подряд. Достаточно в матче против соперника, который борется против вылета.

Восемь побед и две ничьи в последних десяти матчах. Бергамцы не просто хотят в Топ-4. Они хотят быть вторыми.

"Ювентус"

"Ювентус" о каких-то разрывах, разгромах лишь мечтает. Его разрывают. После поражения от "Милана" он достиг дна. Разговоры о внутрикомандных проблемах участились, в том числе о недовольстве игроков Андреа Пирло и Криштиану Роналду. О ссоре между функционерами клуба насчет увольнения тренера. Состоялось заседание на эту тему. Джанлуиджи Буффон заявил об уходе из команды по окончании сезона. Все валилось. Оставалось либо сдаться, либо бороться и находить новые ресурсы. Пирло призвал ко второму, не желая видеть сдачу. И увидел отдачу. В виде очень солидной почетной победы.

Пирло не стал скрывать проблемы, даже слабость своей команды. "После "Милана" было тяжело. Против "Сассуоло" мы сидели глубоко, компактно в обороне, хотели прежде всего лишить его простора, а затем выходить в быстрые контратаки". То есть "бьянконери" подошли к матчу как аутсайдер. В чем ничего позорного в их нынешнем состоянии нет. 35 процентов владения мячом, отбитый Буффоном пенальти в начале матча, исправление привезшего пенальти Рабио техничным ударом издали, длинный заброс на Роналду, контратака Кулушевски и Дибалы - так "Юве" забивал, отбивал, отбивался и победил.

Оба тренера перед матчем говорили о злости "Ювентуса". Рабио после матча подтвердил злость и настрой на концовку сезона. Команда собирается бороться до последнего. Такая победа это подтверждает.

Криштиану Роналду и Дибала забили по своему сотому голу за "Ювентус". Также следует отметить, что Буффон отдал больше передач, чем трое из его защитников - Де Лихт, Бонуччи и Данило. Это означает, что "Юве" и вправду редко брал инициативу в свои руки и что играл длинными мячами, а не разводил от обороны, как ранее. Долгожданное и правильное изменение. Такие разводы уже стоили ему немало очков.

Много сомнений



В последние дни мы вновь поняли, насколько неспокойно в "Интере". Разговоры о снижении зарплат игрокам, об уходе Антонио Конте. Замена Лаутаро Мартинеса, вышедшего на замену, и его раздражение. При этом чемпион продолжает праздновать Скудетто победами. Одержав уже 15-ую домашнюю подряд. "Рома" пыталась, старалась, Паулу Фонсека говорил об обилии шансов своей команды забить, жалел о пропущенных контратаках, заявил, что "результат очень тяжел, учитывая то, что мы сделали". При этом "Интер" всегда контролировал ситуацию и выглядел уверенно. Знакомо. По-чемпионски.

Победа над этим соперником после шести ничьих в очных матчах подряд - признак особой мощи. Голы опорников Брозовича и Весино, подключившихся из глубины на линию штрафной и пробивших четко низом - признак вариативности. Уже второй набор очков в истории клуба в Серии А (88) - признак особого сезона, особого достижения.

А "Рома"? Она нанесла 20 ударов по воротам своего соперника. "Сассуоло" - 19 по воротам своего. Обе старались. Но когда обе в итоге проигрывают с разницей в два мяча, причем римляне - команде, которой очки не нужны, начинаешь сомневаться в их таком уж остром желании попасть на седьмое место и в Лигу Конференций. "Волки" еще и продолжили серию в матчах против команды Топ-6 - четыре ничьи и семь поражений.

"Лацио" также вызывал сомнения. Не столько в желании, сколько в вере в попадание в Лигу Чемпионов. Он правда далековат, думал о Римском дерби в субботу. Потому в стартовом составе не оказалось Рейны, Раду, Марушича, Лулича, Милинковича-Савича. Зато оказался Чиро Иммобиле. В добавленное время, после серии смешных рикошетов от защитников как в боулинге. После матча, в котором у гостей по-настоящему опасных моментов было не меньше, чем у хозяев, в том числе 2:1 по ударам в каркас ворот. Выстраданная победа. Полезная больше для настроения, чем для таблицы.

"Я боялся сегодняшнего матча, потому очень рад победе. Два года тому мы провалились против команды, которая уже вылетела, а сегодня многие были дисквалифицированы, травмированы или не в форме", - заявил Симоне Индзаги. Похоже на осень, когда команда страдала, но героически догоняла. Хотя сейчас, пожалуй, уже поздно. Пойдет разве что как поддержка перед дерби.

Иммобиле забил свой 150-й гол за клуб во всех турнирах. Теперь он единолично его лучший бомбардир всех времен.

Борьба против вылета

При такой близости к окончанию сезона команды начинают официально обеспечивать себе место в Серии А. Любым способом. "Фиорентина" просто отсиделась в обороне с двумя ударами по воротам "Кальяри". Её главный тренер Джузеппе Якини остался очень доволен борьбой команды. "Мы ничем не рисковали". Наставник "Кальяри" Леонардо Семпличи как раз считает, что его команда должна была сделать больше. Обе должны были в этом матче, одном из худших в сезоне, первом в сезоне без ударов в створ ворот. Накажет ли команду Семпличи за такую игру "Милан" в следующем туре?

Накажет ли "Специя" "Торино" за фактически отказ от игры против "Милана"? Или же сама будет наказана за то, что потеряла преимущество над "Сампдорией" дважды? Винченцо Итальяно считает ничью хорошим результатом, доволен и игрой, креативом, его команда способна дотащиться до выживания. Две победы в 14-ти матчах - лучше, чем одна в 20-ти "Беневенто". Команда Филиппо Индзаги вновь была не безнадёжна, но этого вновь не хватило. Уж против "Кротоне" в следующем туре выбора нет - только победа.

Украинский след

Непростой матч для "Аталанты" и для Руслана Малиновского. Он был постоянно на мяче, с 70-ю касаниями за 58 минут, но был и среди аутсайдеров по процентам точных передач. Остался без ударов по воротам и лишь с одним пасом под удар. Было заметно, что он устаёт. Тем не менее, своё сделал. Обыгрался с Муриэлем и отдал ему уже фирменный блестящий пас вразрез. Выйдя на 5+8 по схеме "гол+пас" в последних девяти матчах. И оставшись первым в таблице ассистентов с 11-ю. Пытался двигать мяч вперёд, обострять. Выдал пять попыток прохода на дриблинге.

Все признали лучшим на поле Муриэля. Руслан иногда был вторым, иногда уступал и защитникам. Corriere Dello Sport выставил ему "семёрку". Corriere Dello Sport, Tuttosport и Eurosport - "6.5". Последняя ближе к истине, но с указанием важности его игры, его мысли и его ассиста для команды.

Лучший игрок тура - Тео Эрнандес ("Милан"). Защитник-бомбардир

Прорыв тура - "Ювентус". Все-таки борется

Разочарование тура - Давиде Никола ("Торино"). Неспортивное поведение

Лучший вратарь тура - Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"). Должен быть первым

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Нашел решения проблем