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Интер и Милан поспорят за Давиде Дзаппакосту

Италия
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Игрок может перейти в итальянский клуб

Интер и Милан поспорят за Давиде Дзаппакосту

Новина українською

"Интер" и "Милан" интересуются защитником "Челси" Давиде Дзаппакостой, сообщает Calciomercato.

По информации источника, оба клуба хотят купить 28-летнего итальянца, который в нынешнем сезоне выступает за "Дженоа" на правах аренды.

В сезоне-2020/21 Дзаппакоста провел 24 матча за "Дженоа", на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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В статье: Интер (Милан) Челси (Лондон) Милан Давиде Дзаппакоста
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