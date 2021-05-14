Италия
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Интер и Милан поспорят за Давиде Дзаппакосту
Игрок может перейти в итальянский клуб
"Интер" и "Милан" интересуются защитником "Челси" Давиде Дзаппакостой, сообщает Calciomercato.
По информации источника, оба клуба хотят купить 28-летнего итальянца, который в нынешнем сезоне выступает за "Дженоа" на правах аренды.
В сезоне-2020/21 Дзаппакоста провел 24 матча за "Дженоа", на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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