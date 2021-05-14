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Рома намерена подписать Руи Патрисиу
В услугах вратаря заинтересован лично Жозе Моуриньо
"Рома" нацелилась на вратаря "Вулверхэмптона" Руи Патрисиу, пишет Calciomercato.
По информации источника, 33-летнего португальца хочет подписать Жозе Моуринью, который возглавит римлян в сезоне-2021/22. Сообщается, что футболист может обойтись итальянскому клубу в сумму от 8 до 10 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Патрисиу провел 35 матчей за "Вулверхэмптон", из них 10 — на ноль.
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