Бомбардир Интера продолжит карьеру в Атлетико - Вентола

Экс-игрок "Интера" Никола Вентола в инстаграм-эфире с другой легендой нерадзурри Кристианом Виери поделился информацией о будущем Лаутаро Мартинеса:

"Я собираюсь сбросить маленькую бомбу. Птичка напела мне, что Лаутаро начнет новый сезон в "Атлетико". Трансфер уже согласован, они заплатят очень большие деньги".

"Интер" испытывает серьезные финансовые трудности и, по слухам, боссы даже попросили команду отказаться от двухмесячной зарплаты, чтобы облегчить положение.

23-летний Мартинес в текущем сезоне забил 18 голов в 46 матчах во всех турнирах. СМИ пишут, что "нерадзурри" желают выручить за него от 80 млн евро.