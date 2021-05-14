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Бомбардир Интера продолжит карьеру в Атлетико - Вентола
Речь про Лаутаро Мартинеса
Экс-игрок "Интера" Никола Вентола в инстаграм-эфире с другой легендой нерадзурри Кристианом Виери поделился информацией о будущем Лаутаро Мартинеса:
"Я собираюсь сбросить маленькую бомбу. Птичка напела мне, что Лаутаро начнет новый сезон в "Атлетико". Трансфер уже согласован, они заплатят очень большие деньги".
"Интер" испытывает серьезные финансовые трудности и, по слухам, боссы даже попросили команду отказаться от двухмесячной зарплаты, чтобы облегчить положение.
23-летний Мартинес в текущем сезоне забил 18 голов в 46 матчах во всех турнирах. СМИ пишут, что "нерадзурри" желают выручить за него от 80 млн евро.
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