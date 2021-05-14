Итальянская команда выйдет на матч Серии А в форме, посвященной борьбе с дискриминацией

"Парма" выйдет на поле в предпоследней игре сезона 2020/21 в Серии А в специальном комплекте, посвященном борьбе со всеми формами дискриминации и "Black Lives Matter".

Это будет домашняя игра против Сассуоло в воскресенье, 16 мая в 19:00 по Киеву.

Американский президент "джалоросси" Кайл Краузе и клуб решительно привержены принципам кампании и пообещали "повысить осведомленность о таком важном вопросе, как равенство, союз и братство, строить мир, в котором каждая жизнь ценится одинаково, без различия".