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Итальянская команда выйдет на матч Серии А в форме, посвященной борьбе с дискриминацией
Любой ее форме
"Парма" выйдет на поле в предпоследней игре сезона 2020/21 в Серии А в специальном комплекте, посвященном борьбе со всеми формами дискриминации и "Black Lives Matter".
Это будет домашняя игра против Сассуоло в воскресенье, 16 мая в 19:00 по Киеву.
Американский президент "джалоросси" Кайл Краузе и клуб решительно привержены принципам кампании и пообещали "повысить осведомленность о таком важном вопросе, как равенство, союз и братство, строить мир, в котором каждая жизнь ценится одинаково, без различия".
Каждый из нас должен участвовать в борьбе с расизмом, как на поле, так и вне его, - сказал Краузе в заявлении. - В воскресенье мы будем носить эти футболки, чтобы поднять наш коллективный голос против расизма, ксенофобии и ненависти.
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