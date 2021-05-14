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Купить смогут не все. Как в Италии будут продавать билеты на футбол во время COVID-пандемии
Три варианта
На стадион "Мапей" (город Реджо-Эмилия) на финале кубка Италии "Ювентус" - "Аталанта" 19 мая будет допущено 4300 человек (20% от вместимости стадиона - без учета тех, кто работает над организацией мероприятия).
Правительство Италии подтвердил особый порядок для этой игры, чтобы подготовиться к ослаблению ограничений карантина накануне Евро-2020 в июне.
Не все желающие смогут подать заявку на приобретение билета. Сначала нужно установить специльаное мобильное приложение под названием "Mitiga" с доказательством или отрицательного теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до начала поединка, или введения 2 доз вакцины против заболевания. Третий вариант - медицинская справка, подтверждающая, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Приложение генерирует QR-код, который будут проверять при входе на стадион, информирует Football Italia.
Билеты будут продавать всего на 4 секции стадиона, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Причем площадь трибуны на севере зарезервирована для болельщиков "Аталанты", а южная - для тех, кто будет поддерживать "Ювентус".
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