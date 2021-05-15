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Агент Роналду: Криштиану не вернется в Спортинг

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А как же мама?

Агент Роналду: Криштиану не вернется в Спортинг

Фото: Eurosport

Новина українською

Агент португальской звезды Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал возможность возвращения португальца в родной клуб:

"Криштиану Роналду не вернется в "Спортинг". Он гордится завоеванным титулом, но пока его карьерные планы не проходят через Португалию", - сказал агент.

Напомним, что недавно мать пятикратного обладателя Золотого Мяча Долореш Авейру пообещала фанатам "Спортинга", что Роналду вернется в свой родной клуб.

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Отметим, что с 1998-го по 2002-й Криштиану играл за молодежные команды "львов". Сезон 2002/2003 он провел в первой команде лиссабонцев, записав в свой актив пять голов и шесть ассистов за 31 матч, после чего был продан в "Манчестер Юнайтед" за 19 млн евро.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду
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