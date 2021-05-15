Аталанта Малиновского и Коваленко обеспечила себе место в группе Лиги Чемпионов

В 37-м туре Серии А "Аталанта" победила "Дженоа" (3:4). Теперь клуб гарантированно выступит в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Победив генуэзцев, команда Гасперрини уже не упустит участие в самом престижном европейском турнире.

В последнем туре чемпионата "бергамаски" встретятся с "Миланом".