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Аталанта Малиновского и Коваленко обеспечила себе место в группе Лиги Чемпионов
Клуб выполнил одну из задач на сезон
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 37-м туре Серии А "Аталанта" победила "Дженоа" (3:4). Теперь клуб гарантированно выступит в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Победив генуэзцев, команда Гасперрини уже не упустит участие в самом престижном европейском турнире.
В последнем туре чемпионата "бергамаски" встретятся с "Миланом".
К слову, в сегодняшнем матче с "Дженоа" украинец Руслан Малиновский забил гол и отдал ассист на Дувана Сапату. Игрок
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