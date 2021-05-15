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Аталанта Малиновского и Коваленко обеспечила себе место в группе Лиги Чемпионов

Италия
(1 голосов)

Клуб выполнил одну из задач на сезон

Аталанта Малиновского и Коваленко обеспечила себе место в группе Лиги Чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 37-м туре Серии А "Аталанта" победила "Дженоа" (3:4). Теперь клуб гарантированно выступит в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Победив генуэзцев, команда Гасперрини уже не упустит участие в самом престижном европейском турнире.

В последнем туре чемпионата "бергамаски" встретятся с "Миланом".

К слову, в сегодняшнем матче с "Дженоа" украинец Руслан Малиновский забил гол и отдал ассист на Дувана Сапату. Игрок получил лучшую оценку за матч.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (2)
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PiterCantrope (Франківськ)
15.05.2021 в 20:45
Ггг, тепер прізвище Коваленка будуть вставляти в кожну новину про "Аталанту", бо місцеві читачі на нього агряться)).
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ПетроФ (Луцьк)
15.05.2021 в 20:21
Прізвище Малиновського в заголовку - лишнє.
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