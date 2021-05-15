Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С невероятным Малиновским, но без Коваленко. Дженоа - Аталанта 3:4. Видео голов и обзор матча
Видео обзор поединка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча "Дженоа" - "Аталанта".
В предпоследнем туре Серии А команда Руслана Малиновского встретилась с генуэзским клубом. Уже на 9-й минуте матча Руслан ассистировал Сапате, а на 27-й - Сапата на Малиновского. После этого следовал гол Госенса и Пашалича. Во втором тайме "Дженоа" пыталась совершить камбэк, однако это не получилось.
Дженоа - Аталанта 3:4
Голы: Шомуродов 49, 85, Пандев 67 (пен.) - Сапата 9, Малиновский 26, Госенс 44, Пашалич 51
Популярное сейчас
- Луческу отложил свой отпуск из-за встреч с Суркисом
- Агробизнес может лишиться лучшего снайпера Первой Лиги
- Михайличенко покинул Динамо, Колос остался без одного из лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Серия А. Ассист Малиновского, 7:0 Милана, статус-кво в борьбе за Топ-4
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО