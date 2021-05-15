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С невероятным Малиновским, но без Коваленко. Дженоа - Аталанта 3:4. Видео голов и обзор матча

Италия
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Видео обзор поединка

С невероятным Малиновским, но без Коваленко. Дженоа - Аталанта 3:4. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча "Дженоа" - "Аталанта".

В предпоследнем туре Серии А команда Руслана Малиновского встретилась с генуэзским клубом. Уже на 9-й минуте матча Руслан ассистировал Сапате, а на 27-й - Сапата на Малиновского. После этого следовал гол Госенса и Пашалича. Во втором тайме "Дженоа" пыталась совершить камбэк, однако это не получилось.

Дженоа - Аталанта 3:4

Голы: Шомуродов 49, 85, Пандев 67 (пен.) - Сапата 9, Малиновский 26, Госенс 44, Пашалич 51

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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