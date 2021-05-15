Серия А. Ювентус - Интер 3:2. Юве всё ещё жив

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер" 3:2

Голы: Криштиану Роналду 24, Куадрадо 45+2, 89 (пен.) - Лукаку 35 (пен.), Кьеллини 83 (автогол)

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду 24 (вратарь)

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Рабио, Куадрадо, Кьеза (Демираль 73), Кулушевски (МакКенни 58), Криштиану Роналду (Мората 70)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Весино 80), Хакими, Брозович, Барелла, Эриксен (Сенси 73), Дармиан (Перишич 46), Лукаку, Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Кулушевски 13, Бентанкур 20, Куадрадо 90 - Дармиан 23, Лаутаро Мартинес 74, Бастони 77, Брозович 88

Удаления: Бентанкур 55 (вторая жёлтая) - Брозович 90+2 (вторая жёлтая)

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

На этот раз в Дерби Италии "Интер" получил возможность сделать "Ювентусу" то, что "Ювентус" сделал ему. Даже хуже, поскольку вылет из Лиги Чемпионов будет иметь для туринцев катастрофические последствия. В то время, как миланцы отпраздновали Скудетто двумя победами с общим счётом 8:2. Антонио Конте и Джузеппе Маротта желали отомстить. Но всё же в таких матчах страсть, настрой, борьба решают чуть ли не больше, чем тактика и качество игроков. Матч был просто нужнее "Юве", игроки которого после 0:3 от "Милана" переключились, заявляют, что будут бороться до последнего.

Игра получилась весьма вязкой, большей частью медленной. В первой её четверти хозяева доминировали, постоянно забрасывали мячи в штрафную. Да, примитивно, да, наиболее опасный удар Кулушевски Шкриньяр заблокировал на линии ворот, другие также блокировали. Да, при навесе в штрафную было не очень ясно, кто кого держит и сбивает. Лишь после просмотра видео Джанпаоло Кальварезе поставил пенальти. Да, Криштиану Роналду пробил плохо, по центру, и лишь неудачный отскок привёл к возвращению мяча к португальцу. Но гол был заслуженным, исходя из течения игры и стараний "бьянконери".

Далее уже голы смотрелись намного меньше. Переход инициативы к "Интеру" выразился лишь во владении мячом. Тем не менее, он забил. Де Лихт наступил на ногу Лаутаро Мартинесу. Что также увидели лишь на видео. Вряд ли заслуживал "Юве" второй гол. Выстрелу издали Куадрадо помог рикошет от Эриксена. Удаление Бентанкура (на жёлтую карточку фол явно не тянул) также не разбудило игру. "Интер" пытался сравнять довольно лениво, ничего не находил. Разве что удар головой Весино отлично отбил Щесны. Вновь вмешался ВАР. Прострел в свои ворота Кьеллини прервал не из-за фола.

Увенчал эту драму ещё один пенальти в пользу "Ювентуса". И вновь сомнительный. Куадрадо, врываясь в штрафную, наскочил на Перишича, а не наоборот. Хотя здесь даже видео не смотрели. Потерпевший в отсутствие Роналду и исполнил приговор.

Дерби Италии, достойное своего имени. Неяркое по игре, но сумасшедшее по драматизму. С плохими судейскими решениями. Подтвердилась и статистика его результатов в Турине. "Ювентус" выиграл шестое из последних восьми здесь при двух ничьих. Это позволяет ему оставаться в борьбе за Топ-4. Возможно, даже повторится история сезона 2017/18. Тогда также было 3:2 над "Интером" со скандалом на самых последних минутах. После чего "Наполи" проиграл во Флоренции и отдал Турину Скудетто. Завтра "Наполи" играет во Флоренции.