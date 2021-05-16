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Ювентус вернулся в зону Лиги чемпионов. Но надолго ли? Видеообзор победы над Интером

Италия
(1 голосов)

Ювентус - Интер ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.05.2021 ⋇ Сериа А на UA-Футбол

Ювентус вернулся в зону Лиги чемпионов. Но надолго ли? Видеообзор победы над Интером

Фото - ФК Ювентус / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Италии определился уже довольно давно, но турнир держит в напряжении, прежде всего, благодаря упорной борьбе за зону Лиги чемпионов. Еще точнее – в напряжении своих болельщиков держит "Ювентус", который может остаться без Лиги чемпионов не из-за Суперлиги, а из-за невнятных результатов.

Накануне, правда, команда Пирло немного улучшила свое положение, одолев действующего чемпиона "Интер" 3:2. Благодаря этой победе "Юве" вернулся на четвертое место (зона Лиги чемпионов), однако свое слово в этом туре еще не сказал "Наполи". Если победит "Фиорентину", "Ювентус" снова будет пятым.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Серии А "Ювентус" - "Интер".

Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Интер" 3:2
Голы: Криштиану Роналду 24, Куадрадо 45+2, 89 (пен.) - Лукаку 35 (пен.), Кьеллини 83 (автогол)

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