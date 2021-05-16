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Кьеллини: Не могу сказать, что я думаю о судействе, но мы ничего не украли
Противоречивые действия от арбитра
juventus.com
Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини прокомментировал
"В тяжелой борьбе мы одержали победу над лучшей командой Италии. Мы сыграли как команда, чего в этом сезоне нам удавалось не так часто. Мы поздравили игроков "Интера" со Скудетто в тоннеле.
Не могу сказать, что я думаю о судействе. На поле у каждого свое мнение, но мы ничего не украли.
В среду у нас финал Кубка Италии, и мы знаем, насколько важен любой трофей. Мы заслужили то, что имеем. Мы, в отличие от "Аталанты", пока еще не вышли в Лигу чемпионов.
Этот сезон нельзя назвать катастрофой, но нам не хватало стабильности - мы ни разу не выигрывали в Серии А более трех матчей подряд", - сказал Кьеллини.
В этом поединке 36-летний капитан "старой сеньоры" записал в свой пассив автогол и желтую карточку.
На данный момент "Ювентус" занимает четвертое место в Серии А с 75-ю очками. У "Милана" столько же зачетных пунктов, однако игра в запасе. Из-за лучшей разницы в личных встречах "росонери" расположились на третьей позиции. Сразу позади туринцев находится "Наполи", у которого 73 очка и игра в запасе.
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