Кьеллини: Не могу сказать, что я думаю о судействе, но мы ничего не украли

Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини прокомментировал скандальную победу над "Интером" (3:2) :

"В тяжелой борьбе мы одержали победу над лучшей командой Италии. Мы сыграли как команда, чего в этом сезоне нам удавалось не так часто. Мы поздравили игроков "Интера" со Скудетто в тоннеле.

Не могу сказать, что я думаю о судействе. На поле у ​​каждого свое мнение, но мы ничего не украли.

В среду у нас финал Кубка Италии, и мы знаем, насколько важен любой трофей. Мы заслужили то, что имеем. Мы, в отличие от "Аталанты", пока еще не вышли в Лигу чемпионов.

Этот сезон нельзя назвать катастрофой, но нам не хватало стабильности - мы ни разу не выигрывали в Серии А более трех матчей подряд", - сказал Кьеллини.