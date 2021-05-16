Серия А. Беневенто настолько плох, что не побеждает даже Кротоне

Беневенто. "Чиро Вигорито"

: Лападула 13 - Симы 90+3

"Беневенто": Монтипо, Депаоли (Туя 36), Глик, Барба, Летиция, Хетемай, Скьяттарелла, Ионицэ (Импрота 20), Р. Инсинье (Гаич 84), Капрари (Дабо 46), Лападула

"Кротоне": Феста, Големич, Джиджи, Марроне (П. Перейра 46), Магальян, Дзанеллато (Рохас 62), Чигарини (Петриччионе 67), Бенали (Вулич 67), С. Молина, Унас (Драгуш 83), Симы

: Глик 80 - Марроне 15, Магальян 51

: Големич 24 (прямая красная)

"Беневенто" лишь с одной победой в 20-ти предыдущих матчах, с одним очком в семи. Он завяз в зоне вылета и по игре в 2021-ом году выглядит заслуживающим такой судьбы. Да ещё и атаками на судейство отвлекается от игры. Однако вдруг открылось окно надежды, причём заметное. Победы над уже вылетевшим "Кротоне" и в прямой битве с "Торино" плюс ничья или поражение "Торо" в гостях от "Лацио" опускают его в Серию Б, а "Беневенто" сохраняют в Серии А. И ведь результаты реальные, логичные, особенно первый. Но и он не был добыт. Низкий уровень "ведьм" лишь подтвердился.

В целом игра была слабой, некачественный, медленной. Не чувствовалось, что она особо важна для кого-либо. Как раз "Кротоне", несмотря на отсутствие первого вратаря Кордаса и главного креативщика Мессиаса, начал лучше. Унас просто обошёл всех. Почему-то перед вратарём пробил очень неточно. И тут же навес, отскок от Хетемая, удар низом Лападулы из района линии штрафной - и счёт 1:0. А через девять минут Големич просто отшвырнул Лападулу от мяча перед воротами при длинном забросе - и был удалён. Через три минуты Роберто Инсинье закрутил ну просто в стиле своего брата.

Инсинье попал в перекладину, после чего его команда почему-то успокоилась. Подумала, что добьёт быстро, что соперник сам сдастся. И отдала ему мяч. Играя на контратаках. Правда, сдаваться "Кротоне" не хотелось. Даже после контратак и прорывов Скьяттареллы и Лападулы прямо к вратарю. Феста блестяще спас. А в третьей четверти матча даже такого не было. Не помогли и фейерверки от болельщиков за пределами стадиона. "Кротоне" даже начал иногда подбираться к штрафной Монтипо. "Беневенто" же просто перекатывал мяч. Против десятерых соперников. Или пробивал удобно для вратаря.

За всё это подопечные Филиппо Индзаги были наказаны. После нескольких минут довольно слабого финального давления слабый прострел фланга мимо нескольких игроков прошёл к Симы, и тот забил.

Не переиграть команду, которая уже вылетела, которая набрала 21 очко в 36-ти предыдущих турах. Забить лишь один мяч команде, которая побила сезонный антирекорд лиги всех времён по забитым - 92 мяча. Пропустить от неё на 93-ей минуте. "Беневенто" заслужил вылететь. Самое смешное, что он ещё не вылетел. Победа над "Торино" в прямой битве в последнем туре и до этого помощь брата Симоне и его "Лацио" победой над "Торо" во вторник - и команда Филиппо останется. Но у кого она сейчас способна выиграть?

===========

Удине. "Дачия Арена"

: Квальярелла 88 (пен.)

": Муссо, Бекао (Увежан 89), Бонифаци, Зеегелаар (Самир 59), Н. Молина, Уолас, Макенго (Форестьери 59), Де Пауль, Стригер-Ларсен, Р. Перейра, Окака (Льоренте 74)

": Аудеро, Берешински, Йошида, О. Колли, Ауджелло, Кандрева (Дамсгор 89), Торсби, Экдаль, Лерис (Янкто 66), Кейта Бальде (Верре 75), Габбьядини (Квальярелла 75)

: Окака 67, Уолас 69, Бонифаци 86 - Торсби 52