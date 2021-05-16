Манджукич покинет Милан летом

Форвард "Милана" Марио Манджукич покинет свою команду по окончании сезона.

"Россонери" не впечатлены игрой хорватского футболиста. Клуб не собирается продлевать соглашение с 34-летним нападающим, которое действует до конца июня 2021-го года.

Манджукич перешел в команду Пиоли в январе текущего года. Игрок принял участие в 9 матчах в составе "Милана" и не запомнился результативными действиями.