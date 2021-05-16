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Манджукич покинет Милан летом
Клуб не заинтересован в продлении его контракта
ФК Милан
Форвард "Милана" Марио Манджукич покинет свою команду по окончании сезона.
"Россонери" не впечатлены игрой хорватского футболиста. Клуб не собирается продлевать соглашение с 34-летним нападающим, которое действует до конца июня 2021-го года.
Манджукич перешел в команду Пиоли в январе текущего года. Игрок принял участие в 9 матчах в составе "Милана" и не запомнился результативными действиями.
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Источник:Calciomercato
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