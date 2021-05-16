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Манджукич покинет Милан летом

Италия
(1 голосов)

Клуб не заинтересован в продлении его контракта

Манджукич покинет Милан летом

ФК Милан

Новина українською

Форвард "Милана" Марио Манджукич покинет свою команду по окончании сезона.

"Россонери" не впечатлены игрой хорватского футболиста. Клуб не собирается продлевать соглашение с 34-летним нападающим, которое действует до конца июня 2021-го года.

Манджукич перешел в команду Пиоли в январе текущего года. Игрок принял участие в 9 матчах в составе "Милана" и не запомнился результативными действиями.

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В статье: Марио Манджукич Милан (Италия)
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Источник:
Calciomercato

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