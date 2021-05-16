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Кротоне пропустил 92 мяча и показал худший показатель Серии А с 1933 года
Остался один тур, чтобы ухудшить результат по пропущенным...
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 37-го тура чемпионата Италии "Кротоне" дома расписал ничью с "Беневенто" 1:1.
Таким образом, хозяева поля пропустили в нынешней кампании итальянского первенства уже 92 гола - это антирекорд Серии А. До этого худшим результатом был показатель "Казале" в 91 пропущенный мяч в сезоне 1933/1934.
После этого тура "Кротоне" занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице и уже точно начнет следующую кампанию в Серии В.
23-го мая в последнем туре "Кротоне" сыграет дома против "Фиорентины".
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