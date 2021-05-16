Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Сассуоло подтвердили уход Де Дзерби, но насчет нового клуба информации нет
Окончательно ничего не решено
Директор "Сассуоло" Джованни Карневали намекнул на уход главного тренера Роберто Де Дзерби из команды этим летом.
"Мы надеемся, что он останется с нами, потому что окончательно ничего не решено. Я обязательно буду поддерживать его, куда бы он ни пошел, будь то в итальянском клубе или за границей. У нас крепкая связь, и мы верим, что его ждет большое будущее как тренера. Как мы уже говорили, мы хотим хорошо завершить сезон, но затем желаем ему всего наилучшего".
Также Карневали высказался насчет потенциальных кандидатов на смену Роберто, в лице Винченцо Итальяно и Винченцо Монтеллы.
"Есть много отличных тренеров. Сейчас есть такая замечательная карусель тренеров, в клубах большого и среднего уровня может произойти много изменений, поэтому сейчас большая неопределенность. Что я могу вам сказать, так это то, что мы не связались ни с одним другим тренером".
Популярное сейчас
- Фабрицио Романо: Де Дзерби - тренер Шахтера
- Луческу: У меня нет причин уходить на пенсию
- Основной центральный защитник Зари покинул команду
- ВИДЕО, как Малиновский вновь забил за Аталанту, в этот раз Дженоа
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО