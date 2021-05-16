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В Сассуоло подтвердили уход Де Дзерби, но насчет нового клуба информации нет

Италия
(1 голосов)

Окончательно ничего не решено

В Сассуоло подтвердили уход Де Дзерби, но насчет нового клуба информации нет

Новина українською

Директор "Сассуоло" Джованни Карневали намекнул на уход главного тренера Роберто Де Дзерби из команды этим летом.

"Мы надеемся, что он останется с нами, потому что окончательно ничего не решено. Я обязательно буду поддерживать его, куда бы он ни пошел, будь то в итальянском клубе или за границей. У нас крепкая связь, и мы верим, что его ждет большое будущее как тренера. Как мы уже говорили, мы хотим хорошо завершить сезон, но затем желаем ему всего наилучшего".

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Также Карневали высказался насчет потенциальных кандидатов на смену Роберто, в лице Винченцо Итальяно и Винченцо Монтеллы.

"Есть много отличных тренеров. Сейчас есть такая замечательная карусель тренеров, в клубах большого и среднего уровня может произойти много изменений, поэтому сейчас большая неопределенность. Что я могу вам сказать, так это то, что мы не связались ни с одним другим тренером".

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В статье: Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (2)
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dazo64
16.05.2021 в 20:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Я так думаю... (КиЇв)
16.05.2021 в 20:29
"Директор "Сассуоло" Джованні Карневалі натякнув на догляд головного тренера Роберто Де Дзербі з команди цього літа". На що він натякнув? Це якою мовою? ) В російській версії сайту написано: "намекнул на уход главного тренера".Тобто, "Директор "Сассуоло" Джованні Карневалі натякнув, що головний тренера Роберто Де Дзербі залишить команду цього літа". Мабуть так? )
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