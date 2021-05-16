В Сассуоло подтвердили уход Де Дзерби, но насчет нового клуба информации нет

Директор "Сассуоло" Джованни Карневали намекнул на уход главного тренера Роберто Де Дзерби из команды этим летом.

"Мы надеемся, что он останется с нами, потому что окончательно ничего не решено. Я обязательно буду поддерживать его, куда бы он ни пошел, будь то в итальянском клубе или за границей. У нас крепкая связь, и мы верим, что его ждет большое будущее как тренера. Как мы уже говорили, мы хотим хорошо завершить сезон, но затем желаем ему всего наилучшего".