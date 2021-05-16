Де Дзерби сообщил, что покидает Сассуоло

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды над "Пармой" в матче 36-го тура Серии А.

"Сегодня мы провели отличный матч против живой команды. Мы хотели выиграть с несколькими голами, потому что верим в седьмое место, а разница мячей сегодня по-прежнему дает преимущество "Роме", поэтому мы продолжали атаковать".

Также итальянский специалист сообщил, что покидает команду по окончанию сезона.

"Я поговорил с клубом и тренерами и сообщил, что решил уйти. Очень болезненный выбор, это выбор с умом, не думаю, что я мог бы дать здесь больше", - заявил Де Дзерби.

Ранее, директор "Сассуоло" Джованни Карневали подтвердил уход Де Дзерби, но следующий клуб не назвал. СМИ активно сватают Роберто в донецкий "Шахтер".